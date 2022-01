Dietologička odhalila tajomstvo chudnutia: Stačí tak málo! Dá sa to aj so sacharidmi

Chceli by ste zhodiť pár kilogramov? Dietologička radí ako na to. Dokonca sa nemusíte ani vzdať zemiakov, ryže či cestovín.

Mizerné porcie, počítanie kalórií, žiadne sacharidy a list šalátu na obed. Pre mnohých z nás už len predstava diéty znie ako mučenie a v dôsledku toho môže byť ťažké ju dodržať a nájsť motiváciu. Ako uvádza portál The Sun, existujú spôsoby, ako schudnúť a zároveň jesť veľké porcie a obľúbené jedlá ako sú cestoviny, zemiaky a ryža.

Mama Rachel McDermott (31) z britského Somersetu je poradkyňou vo svete chudnutia už štyri roky. Pracuje ako dietologička a týždenne podporuje približne 100 členov, aby dosiahli svoju cieľovú hmotnosť. A podľa nej to vôbec nie je také náročné. Cestou je vytvoriť si nové zdravšie návyky, ktoré jej klienti môžu dodržiavať po celý život.

Rachel povzbudzuje členov, aby uspokojili svoju chuť do jedla tým, že sa nasýtia nízkokalorickými potravinami, ktoré si môžu vychutnať v neobmedzenom množstve. Patria sem ryby, hydina, chudé mäso a prekvapivo aj zemiaky, cestoviny a ryža. „Ľudia sú najviac prekvapení, keď počujú, koľko toho vlastne môžu zjesť a majú dovolené cestoviny, ryžu a zemiaky! Je to preto, že žijeme v spoločnosti, kde sú sacharidy často považované za zlé, zatiaľ čo v skutočnosti obsahujú takmer rovnaké množstvo kalórií, ako mnohé bielkoviny. Vo všeobecnosti to, čo s nimi jeme, pridáva kalórie," vysvetľuje Rachel a na mysli má napríklad syry, maslo a sladké omáčky.

„Členovia si môžu vybrať medzi odmeranými množstvami mlieka, syra, celozrnného chleba a cereálií, aby zabezpečili konzumáciu odporúčaného množstva vápnika a vlákniny. Vyššie kalorické položky sú potom denne kontrolované prostredníctvom určitého počtu takzvaných synov. Týmto spôsobom sa predíde zákazu jedla a nápojov a tomu, aby členovia nemuseli zdĺhavo počítať kalórie,“ povedala dietologička.

Podľa dietologičky nemusíme jesť menšie porcie, aby sme schudli, ale musíme obmedziť potraviny s vyšším obsahom kalórií. To neplatí pre tie potraviny, ktoré naše telo potrebuje, aby správne fungovalo. „Členovia, ktorí schudnú najviac, keď sa prvýkrát pridajú, sú vo všeobecnosti tí, ktorí jedia najviac,“ poznamenala Rachel a dodala, že nejde o rýchlu diétu, ale o dlhodobú zmenu životného štýlu, ktorú možno prispôsobiť celej rodine. Rachel jedným dychom dodáva, že práve počas januára máva vždy najviac práce. A čo vy? Chceli by ste zhodiť nejaké to kilečko navyše?