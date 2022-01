Exguvernér Andrew Cuomo má po probléme: Súd zrušil jediné obvinenie voči jeho osobe

Súd v USA v piatok zrušil jediné obvinenie vznesené proti bývalému guvernérovi amerického štátu New York Andrewovi Cuomovi zo sexuálneho obťažovania. Informovala o tom agentúra AP.

Toto rozhodnutie sa očakávalo, konštatuje AP, pretože prokuratúra v okrese Albany uviedla, že chce tento prípad zamietnuť. Cuomovi právnici súd požiadali, aby súhlasil. "Prezreli sme všetky dostupné dôkazy a dospeli sme k záveru, že v tomto prípade nie sme schopní dosiahnuť usvedčenie," uviedla Jennifer McCaneyová z okresnej prokuratúry.

Piatkové pojednávanie sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie a trvalo len niekoľko minút. Cuomo, ktorý obvinenie odmietal, počas pojednávania neprehovoril.

Cuomo bol obvinený z nevhodných dotykov, ktorých sa mal dopustiť v roku 2020 voči svojej asistentke. Toto obvinenie, vznesené v októbri minulého roka, bolo považované za najväčšiu hrozbu pre tohto bývalého guvernéra, pripomína AP.

Cuomo však ešte môže čeliť ďalším súdnym konaniam v prípade, že sa ďalšie ženy, ktoré údajne obťažoval, rozhodnú vzniesť obvinenia.

Vyšetrovanie vedené newyorskou prokurátorkou Letitiou Jamesovou v auguste minulého roka dospelo k záveru, že Andrew Cuomo sexuálne obťažoval 11 súčasných i bývalých štátnych zamestnankýň.

Cuomo následne oznámil, že po viac ako desiatich rokoch odstupuje z funkcie. Všetky obvinenia však odmieta. Ak by nepodal demisiu, hrozilo by mu podanie ústavnej žaloby, tzv. impeachmentu, v rámci ktorého by mohol byť z funkcie odvolaný.