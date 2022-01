Dvojičky sú niečím skutočne výnimočné: Keď uvidíte, čo robia v postieľke, budete sa čudovať

Bude po našom! Tak presne toto si určite v mysli hovoria títo rozkošní chlapčekovia. Dvojičky sa narodili spolu a očividne si ani spánok nevedia predstaviť jeden bez druhého.

Ako uvádza portál Daily Mirror, 27-ročná mama Brenna Grund priznáva, že jej dvaja 7-mesační synovia strávili od svojho narodenia len jednu noc oddelene. Keď sú bratia Lane a Lenox spolu, sú omnoho pokojnejší a aj v noci sa musia túliť v jednej postieľke.

Mamička sa so svojimi rozkošnými synmi podelila na TikToku, kde sa však stretla aj s kritikou za to, že chlapci spia v jednej postieľke. Jej sledovateľom sa teda rozhodla ukázať, čo sa stane, keď ich oddelí. „Zlomilo mi srdce, keď som ich oddelila, tak som ich po pár minútach, keď boli nepokojní, vybrala a položila do postele vedľa seba a do dvoch minút zaspali. Ich puto je niečo, čomu môže porozumieť len dvojča,“ povedala mama z Minnesoty v USA.

Viacerí jej radili, aby im postieľky jednou stenou spojila, avšak ani to nefunguje. Brenna sa na TikToku podelila aj o rozkošné videá, na ktorých sa chlapci spolu hrajú, smejú a stále sa držia za drobné ručičky.

Americká asociácia pediatrov neodporúča zdieľanie postelí medzi súrodencami a podľa ich výskumov zdieľanie postieľok nijako nezabránilo syndrómu náhleho úmrtia dojčiat alebo uduseniu. Štvornásobná mama Brenna však povedala, že jej synovia nie sú pripravení na to, aby boli jeden bez druhého. „Je to pre nich veľmi upokojujúce a je to jednoducho niečo, na čo sú zvyknutí,“ poznamenala.

Dvojčatá po narodení strávili 20 dní na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov. Podstúpili tiež operáciu úst, mali nádchu a infekcie uší a dostali COVID-19. Napriek ich zdravotným problémom mama Brenna zdieľa nespočetné množstvo videí, na ktorých sa rozkošná dvojica hrá, smeje a túli sa počas spánku.