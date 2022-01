V Kazachstane pristáli ruské vojská, policajti sa tvrdo pustili do demonštrantov: Pozor! Strieľame bez výstrahy

Strieľať bez vyzvania! Takýto rozkaz dostali vojaci a policajti v Kazachstane.

Vyhlásil to prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý zároveň vylúčil možnosť mierového riešenia. Do krajiny už dorazili aj vojaci z Ruska, ktorých zavolal na pomoc.Prezident Tokajev vyhlásil, že nebude vyjednávať s účastníkmi nepokojov. „Ako je možné vyjednávať so zločincami, s banditmi? Treba ich zničiť. A čoskoro sa tak stane,“ vyhlásil Tokajev.

Uviedol tiež, že v krajine bol z veľkej časti obnovený poriadok, v meste Alma-Ata však pokračoval chaos a streľba. Podľa oficiálnych zdrojov bolo zabitých 18 policajtov a 748 ich bolo zranených. Zároveň malo byť pri nepokojoch zabitých 26 ľudí a 18 bolo zranených. Tieto čísla však nie je možné overiť. Neoficiálne sa hovorí o desiatkach mŕtvych a tisíckach zranených. Zadržaných bolo viac ako 3 000 ľudí.

V Kazachstane už pristáli ruskí vojaci, ktorých vyslali ihneď po Tokajevovej žiadosti o pomoc. Ďalšie posily poskytli Bielorusko, Kirgizsko, Tadžikistan a Arménsko. Dokopy ide o niekoľko tisíc vojakov, ktorí sú oficiálne na mierovej misii a majú chrániť vládne budovy. Hneď po prílete boli nasadení pri dobytí letiska v Alma-Ate.Veľkú dôveru v budúcnosť však neukázal bývalý vodca Nursultan Nazarbajev (81).

Ten v roku 2019 formálne odstúpil z postu prezidenta a odovzdal ho Tokajevovi, ktorého si osobne vybral ako nástupcu. V skutočnosti boli protesty z veľkej časti namierené proti nemu - demonštranti skandovali Nazarbajevovo meno s tým, aby konečne išiel preč, a strhli jeho sochu. Bývalý prezident ich poslúchol a z krajiny utiekol aj s rodinou - v Kirgizsku pristáli dve lietadilá, ktoré patria Nazarbajevovcom.

Jeho majetok sa odhaduje na viac ako miliardu eur a zle sa nemajú ani jeho tri dcéry - na rozdiel od väčšiny Kazachov, ktorých život sa za roky autoritatívnej vlády nezlepšil.