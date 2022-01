Česká imunologička predpovedá budúcnosť s COVID-19: Zostane s nami! Pozorne čítajte

Koronavírus s nami zostane a budeme sa musieť proti nemu chrániť každoročnou imunizáciou asi ako pri chrípke, vyhlásila v piatkovom vysielaní televízie CNN Prima NEWS imunologička Blanka Říhová z Mikrobiologického ústavu Akadémie vied ČR.

Súhlasil s ňou aj vedúci lekár Kliniky anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny pražskej Všeobecnej fakultnej nemocnice Martin Balík. Podľa neho sa covid bude vracať v rôznych variantoch každú jeseň a zimu podobne ako chrípka.

Aj podľa Balíka koronavírus bude čoskoro braný ako bežné respiračné ochorenie. "Všetko k tomu speje. Covid tu bude lietať podobne ako lieta každú jeseň a zimu chrípka," myslí si lekár.

Podobne vo vysielaní CNN Prima NEWS už vo štvrtok hovorila aj primárka Kliniky infekčných chorôb Fakultnej nemocnice Bulovka Hana Roháčová. "Musíme sa čo najskôr dostať k tomu, že náš prístup ku koronavírusu bude taký, aký máme pri iných respiračných infekciách," uviedla Roháčová.

"Ochorenie bude zaradené v úvodzovkách do portfólia bežných infekčných chorôb. Pri bežných respiračných infekciách tiež nenariaďujeme karanténu, aj keď sa to týka napríklad veľmi závažného ochorenia chrípkou," dodala lekárka.

Súhlasila s ňou aj virologička Hana Zelená. Podľa nej sa koronavírus začína správať ako sezónne ochorenie. "Predpokladám, že po uplynutí zimného obdobia dôjde k poklesu čísel. Ale môže sa stať, že so začínajúcou jeseňou sa koronavírus opäť vráti vo väčšej miere," upozornila.

Zelená tiež uviedla, že vírus bude naďalej mutovať a budú sa objavovať jeho nové varianty. "Ale s každou vlnou sa imunitný stav populácie zdokonaľuje a zlepšuje. Takže to vidím aj optimisticky. Vírus nezmizne, ale jeho závažnosť sa pre obyvateľstvo bude znižovať," popísala virologička.

Podobne to vidí aj epidemiológ Roman Prymula. "Do budúcna by covid mal byť braný ako normálne respiračné ochorenie," zdôraznil vo štvrtok v programe Nový Deň na CNN Prima NEWS. Zároveň ale upozornil, že Česku v nasledujúcich dvoch týždňoch hrozí vlna variantu omikron a pribúdať tak bude 30 000 až 50 000 nakazených denne.

"Ťažko tak covid môžeme brať v nasledujúcich dňoch. Bohužiaľ je stále mnoho osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a tak má zatiaľ koronavírus zvláštny štatút," vysvetlil. "Ale verím, že sa dožijeme času, keď bude braný ako normálne respiračné ochorenie," dodal bývalý minister zdravotníctva.

Podľa neho k tomu môže pomôcť práve omikron, ktorý je síce nákazlivejší, ale zároveň vďaka nemu majú ľudia menej ťažkých priebehov choroby a menej umierajú.

Podľa Balíka by sa tak s omikronom malo zaobchádzať inak. "Mali by sme prestať plytvať peniazmi na nejaké plošné PCR testovanie populácie a PCR kapacity by sme mali venovať na diskriminačné PCR a na sekvenovanie toho, aby sme vedeli, aký typ koronavírusu tu lieta. A podľa toho prispôsobiť liečbu," apeloval lekár.

S nástupom omikronu v Česku už začali čísla nakazených pomaly rásť. Spoločnosť vyrábajúca testy uviedla, že variant omikron tvorí už polovicu nových prípadov. Štátny zdravotný ústav (SZÚ) ale túto informáciu vyvrátil. Podľa neho v tejto chvíli omikron tvorí asi 35 percent nákaz. V niektorých lokalitách už ale podľa ústavu byť dominantný môže.