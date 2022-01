Mama si na dcérkinom tele všimla modriny: Po slovách lekárov sa zrútila, začal sa boj!

Dvojnásobná mama si na tele svojej malej dcérky všimla fľaky, ktoré pripomínali modriny. Bolo to však niečo oveľa horšie. Ich životy sa v priebehu okamihu obrátili hore nohami.

Ako uvádza portál The Sun, mama Charlotte Shaughnessy (28) si na lakti svojej 10-mesačnej dcérky Isly všimla malé modrinky. Isla bola v tom čase aj trochu nevrlá, ospalá a nemala chuť na jedlo, avšak jej mama to pripisovala tomu, že sa jej tlačia zuby. Keď dcérku lepšie prezrela, zvláštne fľaky si všimla nielen na lakti, ale aj na chrbte. „Boli na miestach, kde by ste ich nečakali,“ povedala Charlotte.

Jedného dňa ju išla pred spaním skontrolovať a vtedy si uvedomila, že niečo nie je v poriadku. „Hneď ako som videla, že sa modriny zhoršili, naštartoval sa môj materinský inštinkt a ja som len vedela, že s naším dievčatkom nie je niečo v poriadku,“ spomína mama, ktorá okamžite zalarmovala záchranárov, ktorí jej po krátkom rozhovore povedali, aby prišla s dcérkou do nemocnice. V priebehu niekoľkých hodín sa ich životy obrátili hore nohami. „Testujeme ju na leukémiu,“ oznámili zhrozenej mame.

„Ten zlomok sekundy mi rozdrvil celý svet. Pamätám si, ako som kričala a zrútila sa na zem. Ako sa to mohlo stať nášmu 10-mesačnému dievčatku? Nikdy predtým nebola chorá,“ opisuje svoje pocity Charlotte, ktorá hroznú správu ani len nedokázala oznámiť partnerovi Richovi, ktorý bol doma s ich druhým dieťaťom Codym (6). „Nedokázala som zo seba dostať slová, a tak museli hovor prevziať lekári,“ povedala.

Obavy sa naplnili a dievčatku diagnostikovali akútnu lymfoblastickú leukémiu. Malá Isla bola po transfúzii krvných doštičiek prevezená do detskej nemocnice Noah's Ark v meste Cardiff vo Walese. Mama opísala nasledujúce mesiace ako „kolotoč“ chemoterapie, chirurgických zákrokov, skenov a lumbálnych punkčných ihiel vložených medzi kosti chrbtice malej Isly.

Isla je však veľká bojovníčka a napriek tomu, že svoje 1. narodeniny strávila v nemocnici, podľa jej mamy nestráca úsmev na perách. Má začať štvrté kolo chemoterapie a v liečbe bude pokračovať dva a pol roka.