Na ulici ju zastavujú, či nie je dcérou Lady Diany: Keď uvidíte fotky Sophie, pochopíte!

Chcela len zmeniť svoj starý účes. To, akej pozornosti sa jej tým dostane, nečakala ani vo sne.

24-ročná kaderníčka Sophie Eales si v jeden deň povedala, že zmena je život a svoje dlhé vlasy, ktoré ju už medzičasom omrzeli, radikálne skrátila. Rodáčka z anglického Bournemouthu pre Daily Star uviedla: „Chcela som zmeniť celý svoj štýl. Vždy som mala dlhé vlasy, tak som si pomyslela prečo nie? Vlasy som skrátila, chcela som mať postupný zostrih,“ začala svoje rozprávanie Sophie, ktorá v tomto momente ešte netušila, čo jej zmena imidžu vyvolá u neznámych ľudí. Tí ju na ulici či v supermarkete začali zastavovať s otázkou, či nie je dcérou Lady Diany, pretože sa na ňu veľmi podobá.

„Vždy hovorím nie – viem, kto je moja mama! - ale je to pekný kompliment. Nemyslím si však, že vyzerám ako ona. Chcela som len nový vzhľad,“ reaguje na nečakanú vlnu pozornosti dievčina, ktorá dokonca hovorí v tomto aspekte o zmene jej života a pripája jednu z príhod, keď v supermarkete kupovala mlieko.





„Keď som zaplatila, boli za mnou nejakí ľudia. Boli šokovaní, keďže som sa podľa nich veľmi podobala na princeznú Dianu. Povedali: 'Už ti to niekto povedal?' Nemala som slov,“ opísala Sophie, ktorú dokonca jeden tínedžer požiadal o objatie kvôli podobe s kráľovou sŕdc. Ako sama priznáva, vďaka tomu sa jej zvýšilo sebavedomie a to sa jej páči.

Princezná Diana, ktorá zomrela v roku 1997, sa preslávila svojimi účesmi, ktoré inšpirovali generáciu žien. Jej kaderník Sam McKnight v minuloročnom rozhovore pre British Vogue prezradil, ako vznikol jej slávny vzhľad z 90. rokov.

Princezná sa ho spýtala, čo by urobil s jej vlasmi, keby povedala, nech urobí čokoľvek. Povedal jej, že „to všetko odstrihne a začne odznova.“ Na jeho prekvapenie Lady Di povedala: „Tak prečo to hneď nespravíš?“ - a "to bolo všetko", dodal pán McKnight.