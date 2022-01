Príbuzní našli mŕtvu ženu († 27) aj s jej dcérkami († 3, † 18 mes.): List na rozlúčku, z ktorého naskakuje husia koža

Srdcervúci prípad. Mŕtvolu matky našli vedľa bezduchých telíčok 3-ročnej a 18-mesačnej dcérky. K tragédii došlo ešte v januári 2019.

Vyšetrovatelia odhalili príčinu smrti Tiffany Stevens († 27) a jej dcérok Casey-Lea Taylor a Darcey Stevens. Ženu zabil smrtiaci koktejl množstva liekov vrátane morfia. Výsledky pitvy ukázali, že trojročné dievčatko a jej 18-mesačná sestrička vypili obrovské množstvo metadónu (silnej náhrady heroínu a opiátov, pozn.red.).

Ako informuje portál Daily Star, žena mala v tele smrteľnú hladinu morfia. Vpichla si aj množstvo rôznych liekov, na ktoré nemala lekársky predpis. V jej dome v Boltone sa našiel aj list na rozlúčku."Rozhodla som sa nás zabiť v najlepšom záujme mojich detí," napísala Tiffany.

Príbuzní začali mať obavy, keď sa so ženou nevedeli týždeň skontaktovať. Zobrali preto veci do vlastných rúk a do jej domu vošli cez zadné dvere. Naskytol sa im pohľad ako z hororu a tak zalarmovali záchranné zložky. Záchranárka Kirsty Ogden vo vyhlásení opísala, ako našla Tiffany a Casey-Leu ležať na matraci na podlahe obývačky. Obe boli mŕtve. Malú Darcey našli v kočíku pri vchodových dverách. Bola tiež mŕtva.

Patológ Dr Phillip Lumb súdu povedal, že rodina bola v tom čase pravdepodobne mŕtva už asi týždeň. Toxikologické testy ukázali, že menšie z dievčat malo v telíčku také množstvo metadónu, ktoré by zabilo aj dospelého človeka. Jej sestrička zomrela na intoxikáciu drogami. "Nemyslím si, že by cítili pred smrťou bolesť alebo by trpeli," dodal lekár.

Rodinu našli v ich dome 21. januára 2019. Vyšetrovanie pokračuje.