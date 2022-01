Nové pravidlo: Takto chce Mexiko obmedziť migráciu do USA

Venezuelčania budú od 21. januára potrebovať na vstup do Mexika cestovné víza, oznámilo vo štvrtok mexické ministerstvo vnútra.

Ako píše agentúra AP, nové pravidlo prichádza v čase, keď sa čoraz viac juhoamerických migrantov pokúša dostať do Spojených štátov cez územie ich južného suseda.

V posledných rokoch totiž mexické úrady evidujú desaťnásobný nárast v počte Venezuelčanov, ktorí do Mexika prichádzajú so zámerom dostať sa "neregulárnym spôsobom do tretej krajiny," priblížil rezort vnútra.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vlani ponúkla dočasný pobyt státisícom Venezuelčanom, ktorí zo svojej vlasti ušli pre ekonomickú a politickú krízu.

Mexiko vlani 11. decembra ukončilo 17 rokov trvajúci program, ktorý umožňoval Brazílčanom pricestovať do tejto krajiny bez víz. K tomu kroku pristúpili úrady tiež v dôsledku zvyšujúceho sa počtu Brazílčanov, ktorí sa z Mexika následne pokúsili prejsť do USA.

Migranti, najmä zo Strednej Ameriky, Haiti a Kuby, často prechádzajú cez Mexiko v nádeji, že sa dostanú k hraniciam USA. Mexická vláda v snahe obmedziť túto nelegálnu migráciu spolupracuje s Washingtonom.