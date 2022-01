Žena priznala, že ju kvôli veku muži nechcú: Verili by ste, že má toľko?!

Mlado vyzerajúca žena vo videu prezradila, že sa jej dostáva veľa pozornosti od mužov, ale to iba do momentu, kým prezradí, koľko má rokov.

Používateľka TikToku zdieľala krátke video, v ktorom 125-tisícom sledovateľom vysvetľuje svoj problém. Ako informuje portál The Sun, vo videu prezrádza, že v momente, keď mužom prezradí, že má 44 rokov, zvyknú sa stiahnuť. „Mužom sa páčim, kým im nepoviem, že mám 44,“ prezradila. Populárny videoklip videli ľudia už viac ako 8-miliónov razy. Mnohí boli z jej odhalenia unesení. Video nahrala s popisom: „Nikto nechce pumu.“

Mnoho z komentujúcich by sa však nedalo tak ľahko odradiť: „Nemyslím si, že to boli muži, skôr chlapci. Vek nie je nič, ak má žena dobrú povahu a je k sebe úprimná.“ Ďalší napísal: „Vek je len číslo. Dôležité je tvoje srdce.“ Jeden chlapík však prezradil, že vek by predstavoval problém: „Stále ťa majú radi, no pomýšľať na vlastné deti by už nebolo veľmi reálne.“