Hororový covid: Študentka upadla do kómy, vypadali jej vlasy a nevedela rozprávať! Desivé svedectvá

Študentka dostala covid, pre ktorý skončila v kóme. Následne prišla o všetky vlasy a musela sa znova učiť chodiť, prezradilo nezaočkované dievča.

Pandemická štatistika, ktorá doslova kričí, hovorí o tom, že 90 % pacientov s covidom na jednotke intenzívnej starostlivosti neboli kompletne zaočkovaní. Mnohí ľudia, ktorí ešte nedostali vakcínu, sú podľa premiéra Spojeného kráľovstva Borisa Johnsona pod vplyvom dezinformácií, informuje portál The Sun ponúkajúci príbehy pár z nich, ktorí si uvedomili, že nedať sa zaočkovať nebolo správne rozhodnutie – no uvedomili si to až keď bolo neskoro.

Ffion Barnettová si myslela, že sa covidu nemusí báť, pretože je primladá. V auguste však študentka z Tonypandy v štáte Rhondda skončila na päť dní v kóme, prišla o vlasy a potrebovala sa znova naučiť chodiť a rozprávať. Povedala: „Teraz chcem zvýšiť povedomie o tom, že covid nie je nebezpečný len pre starších ľudí.“

Tehotná 24-ročná Sadie Exleyová zomrela potom, keď ju antivaxeri prehovorili, aby sa zaočkovať nedala. Jej 57-ročný otec David prezradil: „Povedali jej, že ak sa zaočkuje, zabije to jej dieťa.“ Sadie z West Yorks, ktorá mala dvojročné dieťa, zomrela 3. decembra. Lekárom sa podarilo zachrániť jej nenarodeného syna Elliota, ktorého priviedli na svet cisárskym rezom.





Vakcínu odmietol aj Glenn Barret. Jeho posledné slová, ktoré adresoval sestričkám boli: „Prial by som si, aby som sa dal zaočkovať.“ 51-ročný otec z Cleethorpes, Lincs, sa rozhodol nedať sa zaočkovať, aj keď bol vystavený väčšiemu riziku pre problémy svojho imunitnému systému. Jeho brat Ken Meech je presvedčený, že keby sa dal zaočkovať, tak by tu bol s nimi dodnes.

Chelsie Kingová strávila päť týždňov v kóme po odmietnutí vakcíny, pretože si nebola istá, ako to ovplyvní jej nenarodené dieťa. Syn Raphael 27-ročnej ženy z Weston-super-Mare prišiel na svet, keď bola v kóme. Médiám prezradila: „Je mi ľúto, že som sa nezaočkovala, keď bola možnosť. Pravdou je, že sme obaja mohli zomrieť."

Dvojnásobná mama Nuria Daniela Gomesová si myslela, že sa niet čoho báť, keď jej začiatkom decembra covidový test ukázal, že je pozitívna. O týždeň neskôr však 38-ročná žena zomrela po ukrutnom boji, keď sa snažila lapať po dychu. Nuria z Liverpoolu, ktorá si myslela, že je na tom fyzicky dobre, odložila očkovanie po prečítaní antivaxerských príspevkov na sociálnych sieťach.