Krvavé nepokoje v Kazachstane vyvolalo zdraženie plynu: Demonštranti odrezali hlavy trom policajtom

Chaos a krviprelievanie. To sú slová, ktoré v súčasnosti najlepšie vystihujú vypätú situáciu v Ka-zachstane zmietanom, násilnými protestmi.

Nepokoje tu vypukli deň po Novom roku. Tie podľa médií odštartovalo zdraženie skvapalneného ropného plynu (LPG). Neúnosná situácia prevláda najmä v najväčšom meste Alma-Ata, kde začali s protiteroristickou akciou. Celkovo tu už zomrelo 13 príslušníkov polície po stretnutí s demonštrantmi. Na pomoc s nastolením poriadku do rozbúrenej krajiny poslalo Rusko svojich výsadkárov.

Ako škrtnutie zápalky. Hnev domácich, ktorí mesačne zarábajú sotva 400 eur, zapríčinilo zdraženie skvapalneného ropného plynu (LPG), ktorý je lacnejšou alternatívou benzínu. Ten po zrušení cenového stropu zdražel z 0,12 € na 0,24 € za liter. Protesty proti vysokým cenám pohonných látok na seba nenechali dlho čakať.

Podľa agentúry TASS prišlo k prvým 2. januára v meste Žanaozen. Následne sa nepokoje rozšírili do ďalších miest v krajine. „Ak zdražie plyn, zdražie všetko,“ uviedol jeden z demonštrantov. Najbrutálnejšie protesty sa však odohrávajú v najväčšom kazašskom meste Alma-Ata, kde rozzúrený dav vtrhol do budovy radnice a podľa prítomných svedkov zmlátil policajtov brániacich demonštrantom v útoku.

Počas útoku sa im podarilo obsadiť aj rezidenciu kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Podľa viacerých zdrojov obe budovy, ako aj sídlo prokuratúry a miestnu pobočku vládnucej strany Nur-Otan (Svetlo vlasti), zapálili. V súvislosti s útokmi protestujúcich vyhlásila v stredu hlava štátu výnimočný stav na celom území krajiny a odvolala súčasnú vládu.Ide o akt terorizmuTokajev tiež vyhlásil, že na čele nepokojov stoja teroristi. Následkom toho v noci na štvrtok oznámilo vojenské veliteľstvo v Alma-Ate, že bezpečnostné sily v meste spustili protiteroristickú akciu.

„V noci sa extrémisti pokúsili vtrhnúť do úradných budov, policajného oddelenia mesta Alma-Ata, ako aj do budov obvodných oddelení polície. Desiatky útočníkov boli zlikvidované a prebieha ich identifikácia,“ uviedla hovorkyňa tamojšej polície Saltanat Azirbek. Upozornila tak na to, že protiteroristická akcia stále prebieha a vyzvala domácich aj návštevníkov mesta, aby zostali doma. Počet obetí na strane demonštrantov sa tak pohybuje už v desiatkach.

O nich však kazašské úrady oficiálne neinformujú. Dovedna bolo podľa nich zranených viac ako tisíc osôb, pričom takmer 400 z nich si vyžiadalo hospitalizáciu a 62 ľudí skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ako informovala televízia Chabar-24, na strane polície vyhaslo 13 životov, pričom traja príslušníci boli nájdení bez hláv. Podľa vlády tak ide o jasný dôkaz terorizmu.V súvislosti so situáciou požiadal prezident o pomoc Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorá vo štvrtok vyslala do krajiny prvé jednotky.

„Mierové sily ODKB boli vyslané do Kazachstanu na obmedzené časové obdobie s cieľom stabilizácie a normalizácie situácie,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Do krajiny tak mieria vojaci z ruských, bieloruských, arménskych, tadžických a kirgizských jednotiek. Ako informovala agentúra TASS, vojenské transportné lietadlá prepravujú ruské výsadkové oddiely a prvé jednotky už pristúpili k plneniu úloh.