Násilné protesty v Kazachstane: Rázne výzvy Francúzska a Británie!

Británia vo štvrtok vyzvala na ukončenie násilných protestov v Kazachstane, ktoré si vyžiadali už desiatky obetí a najmenej 1000 zranených.

Uprostred nepokojov v tejto stredoázijskej krajine žiada Francúzsko zdržanlivosť a umiernený postoj od všetkých zúčastnených strán, vrátane jednotiek regionálnej bezpečnostnej aliancie vedenej Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP. "Vyzývame proti ďalšej eskalácii a chceme vidieť mierovú rezolúciu," povedal novinárom hovorca britského premiéra Borisa Johnsona.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v Paríži uviedol, že aktuálne udalosti v Kazachstane sú mimoriadne znepokojujúce. "Vyzývame všetky strany - v Kazachstane i v rámci ODKB (Organizácia zmluvy o kolektívnej bezpečnosti) - aby preukázali umiernenosť a započali dialóg," povedal Le Drian po tom, čo ODKB vo štvrtok rozhodla o vyslaní prvých svojich jednotiek do Kazachstanu. Išlo pritom o odpoveď na žiadosť kazašskej vlády s cieľom poskytnúť pomoc pri potlačení narastajúcich nepokojov.

Nemecká vláda svojich občanov varovala, aby do Kazachstanu v momentálnej nepokojnej situácii necestovali. Ako vo štvrtok informovalo ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne, generálny konzulát Nemecka v meste Alma-Ata na juhovýchode Kazachstanu zostane až do odvolania zatvorený, píše agentúra DPA. O konzulárne služby môžu nemeckí občania požiadať na veľvyslanectve v hlavnom meste Nursultan.

Protesty proti vysokým cenám pohonných látok — konkrétne skvapalneného ropného plynu (LPG) — v Kazachstane vypukli 2. januára v Mangystauskej oblasti a postupne sa rozšírili do viacerých kazašských miest. Protesty prerástli do protivládnych nepokojov, ktorých príčinou je hlboko zakorenená nespokojnosť miestneho obyvateľstva s takmer 30 rokov trvajúcou vládou bývalého kazašského prezidenta Nursultana Nazarbajeva. V reakcii na násilné protesty prezident Kasym-Žomart Tokajev v stredu rozpustil vládu premiéra Askara Mamina. Jeho právomoci bude do vytvorenia nového kabinetu vykonávať podpredseda vlády Alikhan Smailov. Úrady vo štvrtok hlásili, že zranenia počas nepokojov utrpelo vyše utrpelo vyše 1000 osôb, z ktorých takmer 400 museli hospitalizovať. Kazašské bezpečnostné zložky tiež informovali o 12 obetiach a 357 zranených vo svojich radoch. Polícia v najväčšom kazašskom meste Alma-Ata vo štvrtok uviedla, že v súvislosti s masovými nepokojmi zadržala zhruba 2000 ľudí.

Vo štvrtok kazašská vláda oznámila, že prijala "nevyhnutné" opatrenie a na šesť mesiacov nastavila limity na cenu skvapalneného ropného plynu. Týmto krokom chce "stabilizovať socio-ekonomickú situáciu" v krajine. Vláda tak zavádza 180-dňové moratórium na zvyšovanie cien LPG, ako aj benzínu, nafty a tiež na ďalšie služby v mnohých mestách a provinciách krajiny. Vláda takisto dočasne zakázala export viacerých potravín vrátane hovädzieho či jahňacieho mäsa, zemiakov a mrkvy s cieľom "stabilizovať ceny spoločensky významných potravinárskych produktov".