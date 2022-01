Rodiaca žena vykopla svojho manžela priamo z pôrodnej sály: Prekusli by ste to, čo jej spravil?!

Sľúbil jej, že to neurobí, no slovo nakoniec nedodržal.

Ako píše portál The Mirror, 23-ročná žena bola zo svojho muža už počas tehotenstva poriadne na nervy. Ten sa totiž vo voľnom čase zabával na videách, kde si muži robia srandu zo žien priamo počas pôrodu. Keďže mladá tehotná žena mala strach z toho, že by sa aj jej manžel mohol pokúsiť o niečo podobné, požiadala ho, aby jej sľúbil, že nič také nespraví.

„Spočiatku mi to nevadilo, ale potom začal náhodne žartovať o tom, že by tieto veci, ktoré videl na videách, spravil, lebo je to vtipné. Jasne som k nim vyjadrila odpor a požiadala som ho o to, aby nič z toho, čo videl, nerobil,“ upresnila mladá mamička, ktorá svojmu partnerovi dôverovala a vec pokladala za vyriešenú. V deň pôrodu po asi ôsmich hodinách na sále počas ďalšej z mnohých kontrakcií však prišlo nepríjemné prekvapenie. Neuveríte, ako sa matka kvôli pôrodu správa k svojmu synčekovi: Anna si prešla peklom! Jej manžel si nahlas uľavil so slovami: „Čo do pekla si jedla? Odporne to smrdí!“ Rozzúrená žena ihneď vedela, o čo ide, a preto partnera požiadala, aby miestnosť okamžite opustil. „Začal sa hádať so slovami, že to bol len vtip, ale ja som trvala na tom a, našťastie, zdravotná sestra ho pomohla dostať von,“ priznala čerstvá mamička, ktorá bola posledné štyri hodiny pôrodu bez akejkoľvek blízkej osoby, keďže jej rodina žije v inom štáte.