Desivé následky demonštrácií v Kazachstane: Polícia v noci zabila desiatky bezbranných ľudí

Polícia v kazašskom meste Alma-Ata v noci na štvrtok zabila "desiatky" demonštrantov, ktorí napadli niekoľko úradných budov vrátane budovy miestneho policajného oddelenia.

Pre kazašské média to uviedla hovorkyňa almaatskej polície Saltanat Azirbeková, ktorú citovali agentúry TASS a AFP. "V noci sa extrémisti pokúsili vtrhnúť do úradných budov, policajného oddelenia mesta Alma-Ata, ako aj do budov obvodných oddelení polície. Desiatky útočníkov boli zlikvidovaných a prebieha ich identifikácia," uviedla Azirbeková pre kazašskú televíziu Chabar-24.

Vojenské veliteľstvo v Alma-Ate v noci na štvrtok oznámilo, že bezpečnostné sily v meste započali protiteroristickú akciu. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v stredu totiž vyhlásil, že na čele nepokojov stoja "teroristi". Azirbeková tak vo štvrtok upozornila na to, že protiteroristická akcia stále prebieha v časti Alma-Aty, v ktorej sa nachádzajú úradné budovy, a vyzvala obyvateľov aj návštevníkov mesta, aby sa vyhýbali nebezpečenstvu a ostali doma.

Vzhľadom na pretrvávajúce nepokoje v Kazachstane v stredu vyhlásili výnimočný stav, ktorý platí na celom území krajiny. Počas jeho trvania platí zákaz vychádzania od 23.00 h večer do 7.00 h ráno a sú zakázané akékoľvek hromadné akcie. Tokajev tiež požiadal v súvislosti s protestmi v krajine o pomoc Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktorá sa rozhodla vyslať do Kazachstanu svoje mierové sily.

Agentúra TASS pripomenula, že 2. januára vypukli v Mangystauskej oblasti v Kazachstane protesty proti vysokým cenám pohonných látok. O dva dni neskôr sa nepokoje rozšírili do Alma-Aty a ďalších miest. Úrady v stredu hlásili niekoľko mŕtvych a stovky zranených na strane bezpečnostných zložiek a ďalšie stovky zranených na strane civilistov.