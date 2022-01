Epidemiologička prezradila, čo bude nasledovať: Kedy očakáva návrat do normálneho života?

Vysoká infekčnosť menej závažného koronavírusového variantu omikron umožní návrat do normálneho života do marca, a to po vrchole infekcií na konci januára, uviedla v stredu dánska epidemiologička Tyra Groveová Krauseová.

Je viceprezidentkou výskumného ústavu Statens Serum Institut (SSI) a kľúčovou poradkyňou vlády pri riešení koronavírusovej krízy, uviedol denník The Brussels Times. Dánsko zažíva novú vlnu infekcií a zaznamenalo rekordných 23.228 potvrdených prípadov za 24 hodín, čím sa zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom denných infekcií v pomere k celkovej populácii (približne 5,8 milióna obyvateľov) vo svete. "Všetko nasvedčuje tomu, že omikron je miernejší ako delta a že riziko, že skončíte v nemocnici, je len polovičné," povedala Krauseová pre dánske médiá na základe štúdie vykonanej SSI. Pre ňu je vysoká infekčnosť omikronu v tomto smere dokonca dobrou správou, pretože "povedie k masívnemu šíreniu infekcie v nasledujúcom mesiaci s vrcholom na konci januára". "Bude to ďalší ťažký mesiac. Ale keď sa to skončí, budeme v lepšej pozícii ako predtým... Myslím si, že miera infekcie začne klesať do dvoch mesiacov a do marca sa môžeme vrátiť do normálneho života," uviedla Krauseová. Určitá skupina ľudí v Taliansku bez vakcíny neobstojí: Do práce len s covid pasom! The Brussels Times ďalej píše, že aj belgický virológ Steven Van Gucht urobil podobné vyhlásenie v stredajšom rozhovore pre denník De Standaard a predpovedal, že január a február budú dva "veľmi nepríjemné" mesiace. "Budeme musieť ešte chvíľu zatnúť zuby. Ale v marci predpovedám zlepšenie," povedal Van Gucht. Podľa neho však experti stále čakajú na modely od bioštatistika Niela Hensa, aby mohli s určitou presnosťou povedať niečo o vlastnostiach omikronu. "Odhady a široké parametre posúvajú modely všetkými smermi. Musíme počkať, kým budú údaje spoľahlivejšie," dodal.