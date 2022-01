Anna vďačí za život svojmu psíkovi: Správal sa divne, po týždňoch jej bolo všetko jasné!

Pes je najlepší priateľ človeka. Pre túto ženu je však jej domáci miláčik niečo omnoho viac. Je jej záchrancom!

Ako uvádza portál Daily Mirror, 46-ročná Anna Neary je majiteľkou štvornohého chlpáča Harveyho. Z ničoho nič jej raz začal ňufákom strkať do hrudníka, čuchať, tváril sa, akoby niečo hľadal a správal sa zvláštne. O 6 týždňov neskôr si Anna nahmatala na pravom prsníku hrčku. Bolo to presne to isté miesto, na ktoré ju upozornil jej 4-ročný pes Harvey.

„Bol september 2018 a on jednoducho prišiel, sadol si na mňa a začal mi do prsníka strkať a čuchať, akoby niečo hľadal. Povedala som mu, aby prestal, ale v tomto správaní pokračoval niekoľko týždňov. Neriešila som to, ale on mi veľmi vytrvalo ležal na pravom prsníku,“ spomína Anna.

Mama dvoch detí z anglického mesta Bradford priznáva, že spočiatku tomu veľkú pozornosť nevenovala, avšak hneď ako si hrčku nahmatala, utekala k lekárom. Diagnostikovali jej rakovinu prsníka v treťom štádiu, ktorá sa jej rozšírila do lymfatických uzlín. Začal sa kolotoč vyšetrení, avšak vďaka liečbe je teraz v remisii. Podľa jej slov vďačí práve svojmu chlpáčovi, ktorý ju na ochorenie upozornil dostatočne skoro.

„Každoročne musím absolvovať mamografické vyšetrenie a pravdepodobne by som si mohla vypočuť, že som zdravá, až v roku 2028. Stále mám zvláštny strach a chodím na veľa vyšetrení, ale stále som tu vďaka môjmu Harveymu,“ povedala Anna, ktorá sa o svoj neuveriteľný príbeh podelila na Facebooku. „Je to hrdina. Len sa pozrite na ten úsmev,“ napísala v príspevku, kde opísala celý svoj príbeh. Na jej slová reagovali stovky majiteľov psov, ktorí boli z jej príbehu nadšení.

„Aký úžasný chlapec. Som rada, že si v remisii. Najlepší priateľ na celý život,“ napísal jeden používateľ Facebooku do komentárov pod príspevkom. „Naozaj sú záchrancovia života. Som rád, že ste v remisii. Majte spolu nádherný život,“ napísal ďalší. „Páni, skutočný hrdina. Dúfam, že sa máte dobre,“ znel ďalší komentár. Niet divu, Harvey je skutočný záchranca.