Zdravotnú sestru delilo od smrti niekoľko desiatok hodín: Neuveriteľné, čo malo Monicu vyliečiť z Covidu!

Koronavírus ju pripútal na nemocničné lôžko, kde sa začal boj o holý život. Zdravotná sestra Monica strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti 45 dní. Keď zistíte, čo sa potom stalo, nebudete veriť.

Ako uvádza portál Daily Mirror, 37-ročná zdravotná sestra a mama dvoch detí Monica Almeida sa nakazila koronavírusom napriek tomu, že je dvojnásobne zaočkovaná. Vírus chytili okrem nej aj jej manžel Artur a synovia vo veku 14 a 9 rokov. Asi o týždeň neskôr sa jej zdravotný stav zhoršil natoľko, že ju museli previezť do nemocnice.

Sama už nedokázala dýchať. Zdravotníci ju umiestnili do medicínsky indukovanej kómy a jej stav bol tak vážny, že v jednom momente jej rodinu varovali, že je na pokraji smrti. „Povedali im, že môj ventilátor asi vypnú o 72 hodín,“ povedala Monica, ktorá priznáva, že mohla zomrieť v 37 rokoch. Ešte predtým, ako ju uspali, Monica podpísala dokument, v ktorom súhlasila s tým, aby na nej otestovali experimentálne lieky.

A práve tie jej mali zachrániť život. Asi týždeň po tom, čo bola v kóme, jej lekári dali Viagru, ktorá jej mala uvoľniť dýchacie cesty, vďaka čomu mohla ľahšie dýchať. „Do 48 hodín mi to otvorilo dýchacie cesty a moje pľúca začali reagovať. „Keď som sa tam raz vrátila, žartovala som so zdravotníkom, pretože som ho poznala.Bol to môj vianočný zázrak,“ vysvetlila zdravotná sestra Monica, ktorá žije v anglickom meste Gainsborough. Ak rozmýšľate, ako liek účinkuje, jednoducho rozširuje vaše krvné cievy,“ povedala Monica, ktorá je presvedčená, že ju Viagra zachránila.povedala. Bojovníčku prepustili z nemocnice priamo na Štedrý deň a podľa jej slov je odhodlaná čo najskôr sa zotaviť, aby sa mohla vrátiť do práce a zachraňovať ľudské životy.