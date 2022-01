Alex išiel s kamarátmi na dovolenku do Španielska, dostali tam covid: Keď zistíte, čo im spravili v hoteli, budete zhrození!

Mala to byť dovolenka plná zábavy, mladý turista však na ňu bude veľmi zle spomínať.

Brit Alex Williams (25) išiel so svojím bratom a kamarátom na španielsky ostrov Lanzarote. Skupinka pricestovala 20. decembra, pobyt prebiehal pokojne, až kým nenastal deň ich odletu domov. Podľa pravidiel sa išli všetci traja otestovať, keďže do lietadla potrebovali negatívne výsledky testov. Stalo sa však ale niečo, čo vôbec nečakali. Alex a jeho kamarát mali pozitívne testy, čo znamenalo, že sa z ostrova domov v predpokladaný termín nedostanú.

Mladí muži si teda povedali, že karanténu prečkajú v hoteli, v ktorom boli ubytovaní, prišla však studená sprcha. Hotel im totiž už nechcel ďalej predĺžiť ubytovanie, pretože boli nakazení a turistov s covidom doslova s kuframi v rukách vyhodili na ulicu, informuje britský denník the Sun. "Na mieste, kde sme sa testovali nám dali číslo na linku pomoci a poslali nás do hotela s tým, že máme ubytovanie informovať o našom zdravotnom stave," povedal Alex s tým, že trčali tri hodiny vonku s batožinou a netušili, čo s nimi bude. Obávali sa noci, pretože bol posledný deň v roku a necítili by sa vonku so všetkými vecami bezpečne. Napokon im pomohli lokálne úrady, ktoré po nich poslali sanitku a ubytovali ich v náhradnom ubytovaní.