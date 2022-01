Chlapec strávil Vianoce v nemocnici s extrémne opuchnutým okom: Pre vedľajší príznak covidu takmer oslepol!

Deväťročný Zac z anglického Bristolu takmer čiastočne oslepol pre zriedkavý vedľajší účinok spojený s koronavírusom.

Ľavé oko chlapca napuchlo a úplne sa zatvorilo po tom, ako bol pozitívne testovaný na Covid-19, píše portál Metro. Zackovi diagnostikovali orbitálnu celulitídu – kožnú infekciu, ktorú niektorí vedci spájajú s vírusom a musel byť pripojený na infúziupovedala zdesená mama Angela (37).Chlapec trpel príznakmi podobnými prechladnutiu a karanténu strávil hraním počítačových hier doma. Keď však mierne symptómy koronavírusu pominuli, dostal bolesť v ľavom oku. Jeho mama si myslela, že to bolo zapríčinené dlhým sedením pri počítači, takže tomu nevenovala veľkú pozornosť.

“Na Štedrý večer to však nebolo vôbec dobré. Vzali sme ho do nemocnice a nasadili mu antibiotiká. Lekári mi povedali, že ak sa to dostane príliš hlboko do oka, môže oslepnúť. Išlo podľa nich o alergickú reakciu na vírus, ktorý postihuje deti,” vysvetlila vystrašená mama.





Zac bol prepustený z nemocnice po tom, čo podstúpil očný test, ktorý potvrdil, že sa jeho zrak úplne zotavil. Angela však varuje rodičov, aby boli obozretní pred týmto nezvyčajným príznakom.



Svetová zdravotnícka organizácia uvádza červené a podráždené oči ako nezvyčajný vedľajší účinok covidu, zatiaľ čo rôzne štúdie spájajú orbitálnu celulitídu a koronavírus.