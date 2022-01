Po druhom rande si povedala dosť! Nebudete chápať, ako sa k nej správal muž na vianočnom večierku

Z hrozného rande sa ešte nespamätala. Takmer všetci sme boli na nepríjemnom rande, ale stalo sa vám niekedy, že vás nápadník vzal na párty plnú neznámych ľudí a potom sa tváril, akoby ste neexistovali? Presne to sa totiž stalo slobodnej mamičke, ktorá sa o svoj zážitok podelila na TikToku.

Jes spoznala muža cez zoznamovaciu aplikáciu. Všetko vyzeralo sľubne, no druhé rande úplne zmenilo jej názor. V jednom zo štyroch videí priznala, že radenie je pre ňu ťažké kvôli dcérke, takže pre ňu šlo o veľkú vec. "Prvou chybou, ktorú som spravila bolo to, že sme sa spoznali cez zoznamovaciu aplikáciu. Zdalo sa však, že toho máme veľa spoločného," začala svoje rozprávanie. S otcom jej dcérky netvorí pár už tri roky a za ten čas jej predstavila len jedného potenciálneho partnera.

Nápadník zo zoznamky mal našliapnuté na to, aby sa stal druhým, no domrvil to na plnej čiare. Jes pozval na rande na vianočný večierok do firmy, ktorú vlastí. Myslela si, že to s ňou myslí vážne, no veci nabrali nečakaný spád. "Naplánovali sme si celý víkend. V piatok prišiel do môjho rodného mesta a šli sme na rande. V sobotu sme sa zobudili skoro ráno, zacvičili sme si a on nám pripravil raňajky. Celý deň sme potom vybavovali veci na vianočný večierok," pokračovala v rozprávaní.

Muž Jes vysvetlil, že o jej pozvaní na firemnú párty vedelo len pár jeho najbližších spolupracovníkov. "Keď začali prichádzať ľudia, nikomu ma nepredstavil. Stála som vedľa neho a on sa s nimi rozprával pričom predstieral, že neexistujem. V miestnosti bola taká divná energia, pretože sa všetci poznali, no nikto netušil, kto som ja." Veľmi ju to nahnevalo. Muž mal vraj viacero príležitostí, kedy ju mohol predstaviť. Sklamaná Jes mu otvorene povedala, že sa už viac nechce stretnúť. "Správal sa, akoby sa za mňa hanbil. Chcem byť s niekým, kto bude hrdý, že ma má po svojom boku."