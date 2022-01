Brazília opäť smúti: Svetoznámy karneval v uliciach Ria de Janeiro už druhýkrát pre pandémiu zrušili

Ulicami brazílskeho mesta Rio de Janeiro už druhý rok za sebou nebudú defilovať karnevalové sprievody. Rozhodol o tom miestny starosta Eduardo Paes vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusového variantu omikron, informovala agentúra AFP.

Svetoznámy karneval bol vlani pre pandémiu koronavírusu úplne zrušený. Tento rok boli zatiaľ odvolané len pouličné sprievody a oslavy. Stále sa však počíta s tým, že by sa za dodržania protiepidemických opatrení mohla uskutočniť slávnostná prehliadka škôl samby na miestnom Sambodróme.

"Na pouličnom karnevale je – vzhľadom na jeho charakter a demokratický aspekt – nemožné vykonávať akékoľvek kontroly," vyhlásil v živom vysielaní na sociálnych sieťach Eduardo Paes po stretnutí so zástupcami hudobných a tanečných skupín.

Vo februári 2020, ešte pred rozšírením koronavírusu do celého sveta, vyšlo v rámci karnevalových osláv do ulíc Ria de Janeira približne sedem miliónov ľudí, píše agentúra AFP s odvolaním sa na údaje miestnych cestovných kancelárií.

Podľa starostu by sa mohla tento rok uskutočniť aspoň prehliadka škôl samby na miestnom Sambodróme, štadióne s kapacitou 70.000 divákov, vstupy do ktorého je možné kontrolovať. Zatiaľ sa diskutuje o tom, aké opatrenia by mali v takomto prípade platiť. Účastníci by mohli predkladať potvrdenie o zaočkovaní proti covidu alebo negatívny výsledok testu, alebo by mohli mať zakryté horné dýchacie cesty rúškom.

Takmer 70 percent obyvateľov Brazílie je už proti koronavírusu zaočkovaných. V súvislosti so šírením nového, vysokonákazlivého variantu omikron už od začiatku decembra v krajine opäť rýchlo rastie počet infikovaných. Brazília má po USA druhý najvyšší počet úmrtí na covid na svete – takmer 620.000. Vďaka očkovaniu sa však prírastky obetí výrazne znížili, rovnako ako aj počty nových pacientov v nemocniciach.

V samotnom Riu sú zaočkované aspoň dvoma dávkami vakcíny už štyri pätiny obyvateľov, z toho takmer štvrtina dostala už aj tretiu podpornú dávku.