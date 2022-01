Pri robení si selfie na večierku sa nešťastne zranila, teraz je ochrnutá: Rodina sa ju zúfalo snaží dostať domov

Ako píše The Sun, 47-ročná učiteľka Jill Dodds utrpela ochromujúce poranenia chrbtice, keď sa zrútila z balkóna. Spadla z výšky 6 metrov a rozdrvila si dva stavce. Následkom je paralýza od pása nadol a nemôže používať dokonca ani ruky. Do chrbta jej vložili kovové tyče, aby jej narovnali chrbticu. Chirurgovia sa obávajú, že môže trvať roky, kým bude môcť opäť chodiť.

Jej rodina sa snaží získať 30-tisíc libier (zhruba 36-tisíc eur, pozn. red.), aby ju dostala domov. „Je to úplná nočná mora. V jednej chvíli žila dokonalý život v Thajsku a v ďalšej je v nemocnici s devastačnými zraneniami,“ povedala jej mladšia sestra Katie. Jill tam žije šesť rokov a učí deti technológie a vedu na ostrove Koh Samui.

