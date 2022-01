Máte radi mini šampóny v hoteloch? Používať by ste ich nemali! Nechutné zistenie hotelovej recenzentky

Keď sa balíme na pobyt v hoteli, jedna vec, ktorú zvyčajne vynechávame, sú toaletné potreby. Koniec koncov, na izbe sú k dispozícii zadarmo v mini verzii.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako píše The Sun, hotelová recenzentka však varovala ľudí, aby sa vyhýbali šampónom a sprchovým gélom, ktoré hotel poskytuje a namiesto toho si priniesli svoje vlastné produkty. „Nepoužívajte a opakujem – nepoužívajte toaletné potreby v hotelovej kúpeľni, ak si neželáte kvasinkovú infekciu alebo silne suchú pokožku,“ povedala na TikToku.

Podľa nej sú všetky toaletné potreby v hoteloch len zriedený parfumový neporiadok. „Ani neviem, čo tam dali,“ dodala. Následne prezradila, kde je podľa nej sprchovanie bezpečné: „Jediné, ktoré odporúčam použiť, sú tie, ktoré nájdete v luxusných hoteloch.“ Dodala tiež, že neexistuje žiadna záruka, že dostupné toaletné potreby sú čerstvé.

„Fuj, zvyknem si robiť zásoby tých malých šampónov a kondicionérov. S tým teda končím,“ napísal po zistení pravdy ohromený divák, zatiaľ čo ďalšieho to veľmi nepobúrilo: „Ani som to nevedel, ale vždy si beriem vlastný šampón, kondicionér a telovú vodu.“ „Myslím, že to, že som bol v tejto veci vyberavý, sa mi nakoniec vyplatilo,“ napísal tretí.