Tisíce Kazachov vyšli do ulíc pre vysoké ceny pohonných látok: Polícia použila slzotvorný plyn a granáty

Protesty sa pred pár dňami rozhoreli aj v ďalších mestách. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Podľa odhadov bolo na utorkovom proteste v najväčšom kazašskom meste viac ako 5 000 ľudí. Miestne médiá informovali, že muži zákona na mieste zadržali desiatky protestujúcich.

HAPPENING NOW - Police tear gas rare mass protest in #Kazakhstan 's largest city Almaty. Messenger apps Telegram, Signal and Whatsapp were down in Kazakhstan late on Tuesday as thousands took to the streets in cities. https://t.co/pzrc3NAUQB pic.twitter.com/8xy1s8wYUL

Polícia zakročila proti demonštrantom po tom, ako sa rozvášnený dav odmietol rozísť. Demonštranti chceli pravdepodobne vniknúť do budovy miestnej radnice. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v reakcii na dianie v krajine vyhlásil, že jeho vláda "nepadne". "Výzvy na útoky voči vládnym a vojenským úradom sú absolútne nezákonné," vyhlásil Tokajev v televíznom prejave.

Kazakhstan announced it would restore some fuel price after protests erupted in the country. There are reports that people now want the government to resign. Belarus propaganda obviously blames the West and social media for protests in Kazakhstan and says police should be violent pic.twitter.com/Ifz80EpXFC