Snehová víchrica uväznila vodičov na diaľnici: Na ceste strávili v mrazivých teplotách takmer 24 hodín

Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Rodiny sa snažili vrátiť domov z predĺženého novoročného víkendu, ale diaľnica I-95 v štáte Virgínia, ktorý susedí s Washingtonom D.C., bola stále nebezpečne zľadovatená, nádrže s palivom sa začali vyprázdňovať a na dohľad nebola žiadna pomoc, uviedli vodiči.

Letecké zábery zachytávali zdanlivo nekonečné rady áut a kamiónov, nárazník pri nárazníku. Takto tam stáli uviaznuté počas noci - na úseku diaľnice, ktorá je notoricky známa dopravnými zápchami dokonca aj v dobrom počasí.

Jedným z frustrovaných cestujúcich bol americký senátor z Virgínie Tim Kaine, ktorý uviazol na diaľnici Interstate 95 v aute pri návrate zo svojho štátu do Washingtonu D.C. Keď sa ešte viezol, cesta bola zasypaná snehom a plná áut, potom ju už úrady uzavreli. Dôvodom bolo pondelkové nesmierne husté sneženie.

"Včera som sa vydal na svoju obvyklú dvojhodinovú jazdu do D.C. O 19 hodín nie som ešte ani blízko Kapitolu (sídla Kongresu)," napísal Kaine v utorok ráno na Twitteri. Jim DeFede, novinár pôsobiaci na Floride a pracujúci pre televíziu CBS, v tvíte uviedol, že je na diaľnici uviaznutý už vyše 20 hodín. "Nie som si istý, ale myslím si, že teraz mám oprávnenie získať trvalé bydlisko vo Virgínii," napísal.

Drivers, including CBS4’s Jim @DeFede have been stranded for hours on I-95 in Virginia due to a severe winter storm which has sent authorities scrambling to clear a path. DeFede has been stuck in traffic for more than 24 hours. https://t.co/iiTDNc1HKn pic.twitter.com/nRfo5eavo6