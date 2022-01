Muž z obalu slávneho albumu od Nirvany podal na tvorcov žalobu: Súd rozhodol

Muž, ktorý sa ako nahé batoľa pred troma desaťročiami objavil na obale prelomového albumu Nevermind od americkej grungeovej skupiny Nirvana, neuspel na súde so žalobou tejto formácie za sexuálne využívanie.

Súd v štáte Kalifornia prípad zamietol z procedurálnych dôvodov s tým, že právnický tím Spencera Eldena zmeškal lehotu na podanie odporu proti decembrovému návrhu právnikov Nirvany na zamietnutie prípadu. Eldenov tím má čas na opätovné podanie žaloby do 13. januára, informovala v utorok tlačová agentúra AFP.

Štvormesačného Eldena v roku 1991 odfotografovali nahého v bazéne, ako siaha po dolárovej bankovke. Predmetný obrázok sa stal jedným z najikonickejších obalov hudobných albumov všetkých čias. Z platne Nevermind sa doteraz predalo 30 miliónov kusov. Skladby, ktoré sa na ňom nachádzajú – Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom alebo Something in the Way, sa stali základným kritériom americkej popkultúry.

Elden ani jeho zákonní zástupcovia však nikdy nepodpísali oprávnenie na použitie akýchkoľvek jeho záberov alebo jeho podobizne, uvádza sa v znení pôvodnej žaloby. Podľa súdnych dokumentov Elden za danú fotografiu nikdy nedostal finančné vyrovnanie.

Elden od každého z 15 zažalovaných vrátane pozostalých bývalých členov kapely Davea Grohla a Krista Novoselica, ako aj od dedičov zosnulého speváka Kurta Cobaina a fotografa Kirka Weddlea požadoval odškodné 150-tisíc dolárov. V žalobe sa uvádza, že Elden okrem iných následkov utrpel "extrémnu a trvalú emocionálnu ujmu", ako aj "celoživotnú stratu možnosti zarábať".

Právnici zastupujúci skupinu Nirvana v decembrovom návrhu uviedli, že premlčacia lehota uplynula pred viac ako desiatimi rokmi, pričom Eldenovo tvrdenie, že fotografia predstavuje detskú pornografiu, označili za absurdné. Kirk Weddle, autor záberu, bol v čase vzniku obalu albumu priateľom Eldenovho otca. Rodičia batoľaťa vtedy dostali za neskôr slávnu fotografiu 200 dolárov.