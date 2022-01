Raper († 28) zastrelil priateľku († 28), potom aj seba: Hrozivé, kto bol svedkom besnenia!

Ako píše britský Daily Mail, polícia sa ponáhľala do domu v Temple City na predmestí Los Angeles po tom, čo okolo 7:00 ráno na Nový rok odpovedala na výzvu o domácom násilí. V rezidencii našli telá 28-ročnej Jeanette Gallegosovej a 28-ročného hudobníka J $tasha, vlastným menom Justin Joseph.

„Dvojica sa pohádala a raper vzal svoju priateľku do spálne ich kalifornského domu, kde za nimi zamkol dvere. Tri deti Jeanette vo veku 7, 9 a 11 rokov boli pred dverami izby a neustále na ne klopali, pretože sa báli o bezpečnosť svojej matky. Potom zavolali svojej babičke, ktorá im povedala, aby vytočili číslo 911. Je to veľmi tragická situácia,“ povedal poručík miestnej polície Derrick Alfred.

