Žena našla na Silvestra na okraji cesty bábätko: Drobček mal pri sebe srdcervúci odkaz!

Žena našla na kraji ulice papierovú škatuľu. Jej obsah ju šokoval.

Američanka Roxy Lane zažila posledný deň v novom roku prekvapenie, ktoré by ani vo sne nečakala. Na kraji cesty pri poštových schránkach bola položená papierová škatuľa, keď zbadala, čo v nej leží, musela si pretrieť oči.

Uprostred mrazivej noci tam spalo opustené bábätko. Ako informuje britský denník Daily Star, pri novorodeniatku niekto zanechal rukou písaný list so srdcervúcimi slovami.

"Prosím, pomôžte mi! Moji rodičia a starí rodičia nemajú jedlo, ani peniaze na to, aby ma mohli vychovať. Nikdy mi nechceli urobiť toto. Prosím, vezmite ma a nájdite mi milujúcu rodinu. Moji rodičia vás o to prosia. Moje meno je Teshawn," píše sa v liste, v ktorom pravdepodobne rodičia drobčeka odôvodnili, prečo sa rozhodli pre takýto vážny krok. Vydesená Roxy okamžite privolala pomoc. Chlapčeka previezli do nemocnice a uistili sa, že je v dobrom zdravotnom stave. Polícia pátra po matke bábätka, Roxy vyzýva všetkých, čo ženu poznajú, aby sa o ňu postarali, pretože môže byť v zúfalej situácii.

"Očividne, niekto v našej komunite sa cítil taký stratený a v beznádeji, že museli urobiť možno to najťažšie rozhodnutie v ich životoch. Matka ho však pomenovala, nechala tu jeho meno! Takže ho určite ľúbi, aj keď urobila hrozné rozhodnutie," povedala Roxy o prekvapivom odkaze. "Dnes som zachránila dieťa a na Teshawna budem myslieť po celý môj život," dodala na záver.