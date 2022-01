Ľudia považujú riešenie manželov v otázke financií za divné: Novinárka však posiela odkaz všetkým ženám

Oddelené financie ako kľúč k šťastnému manželstvu? Podľa ženy z Austrálie je to nesporné.

Shelly Horton tvrdí, že nikdy nebude mať spoločný bankový účet so svojím manželom Darrenom. Podľa mnohých je finančná situácia páru divná, no ona si ju nevie vynachváliť. "Nechcem sa pýtať manžela, či by mu nevadilo, keby som si kúpila šaty alebo vzala svojich synovcov do kina," povedala pre Honey9. "Viem, že by povedal áno, o to vôbec nejde. Problém je, že sa nechcem pýtať. Veľmi tvrdo pracujem, preto viem, že mám nárok na svoje vlastné peniaze."

Pár z Austrálie má oddelenú aj hotovosť a každý presne vie, kde má koľko peňazí. Pre Shelly je toto druhé manželstvo. Prezradila, že pred sobášom si sadla s Darrenom a právnikmi, aby prediskutovali financie. Dokonca majú vypracované závety, aby zistili, kto čo dostane, keď jeden z nich zomrie.

K takémuto kroku ju dohnala zlá skúsenosť z minulosti. Novinárka sa totiž po chaotickom rozvode dostala do ťažkej finančnej situácie. Nemala vlastný účet a všetko bolo písané na oboch. "Myslím, že sme dobrý vzor. Viem o mnohých ľuďoch, ktorých partner finančne týra. Ak má niekto na starosti financie, má veľkú moc," povedala a na záver dodala svoje odporúčanie. "Každá žena by mala mať svoj vlastný bankový účet, ku ktorému má kedykoľvek prístup. Nikdy neviete, kedy ho budete potrebovať."