Sympatický mladík skrýval nebezpečné tajomstvo: Žene k odhaleniu pravdy stačilo len jeho telefónne číslo

Mladá žena má pre všetkých nadšencov randenia dôležité upozornenie. Poriadne si preklepnite každého, s kým sa chystáte ísť na rande. Tak znie jej rada. K takémuto apelu ju motivovala jej vlastná skúsenosť, ktorá ju mohla stáť život.

Gracie svoju nemilú skúsenosť opisuje na videu, ktoré pridala na sociálnu sieť TikTok. Muža, o ktorom hovorí, nazýva Bob. Ako spomína portál The Sun, Gracie Boba spoznala v jeden príjemný večer. Už na prvý pohľad jej bol sympatický, opisuje ho ako rozkošného mladíka.

Sympatie boli zrejme vzájomné, pretože milý Bob si od slečny vypýtal telefónne číslo. To ešte nevedel, že telefónne číslo je všetko, čo Gracie potrebuje k tomu, aby odhalila jeho desivé tajomstvá.

Na druhý deň ráno sa Gracie zobudila, a na obrazovke mobilného telefónu jej od milého muža svietila správa, imessage. Imessage má výhodu v tom, že vidíte meno dotyčného aj bez toho, aby ste jeho kontakt mali uložený v mobile.

Na prvý pohľad v neškodnej správe stálo: "Dúfam, že si sa dostala domov v poriadku. Mimochodom, toto je Bob.“ No Gracie zostala mierne zaskočená. „Meno, ktoré sa v mobile objavilo, bolo úplne iné, než to s ktorým sa mi predstavil, ani len sa nepodobali,“ neskrývala prekvapenie.

Gracie, ktorá pochopiteľne dostala podozrenie, sa muža spýtala, či používa Instagram. „Napísala som mu, že ak mi teda neklamal o svojom skutočnom mene, nech mi prezradí jeho meno na Instagrame,“ pokračovala Gracie. Muž odpovedal, že svoj účet vymazal.

Gracie to však neodradilo, a muža na Instagrame vyhľadala podľa mena, ktoré jej ukazoval mobil. „Na Instagrame som našla účet pod týmto menom, no ďaleko som sa nedopracovala. Bol to súkromný účet, žiadne fotky som preto nemala možnosť vidieť,“ opisuje.

Nevzdala to a odhodlala sa použiť starý, dobrý vyhľadávač Google. Zostala šokovaná, keď zistila o mužovi, ktorého ešte pred pár hodinami považovala za rozkošného, pravdu. Nič netušiaca Gracie, sa totiž nezoznámila s milým Bobom, ale so zločincom, ktorý má na krku viacero obvinení zo zneužívania. „Och, ani neviete, aká som rada, že som si ho vygooglila. Bola som v totálnom šoku,“ priznala.

Takže jej odporúčanie znie: „Radšej buďte za blázna, a poriadne človeka, s ktorým sa chcete stretávať vyšetrite. Nájdite všetko, čo sa dá. Možno vám to zachráni život.“