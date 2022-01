To, čo našla žena v kinosále, vás poriadne naštve: Z tohto sa obracia žalúdok!

Jedna zo zamestnankýň kina, ktorá pracuje ako uvádzačka, sa na TikToku posťažovala na nehorázny neporiadok, ktorý po sebe nechávajú bezohľadní návštevníci kina. No medzi odpadkami našla skryté i ozajstné poklady. Nehorázne, akú spúšť po sebe dokážu nechať sebeckí zákazníci. O príbehu píše portál NY Post.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Slečna, ktorá na platforme TikTok vystupuje pod menom Simply Rachel, zdieľala video, kde ukazuje kinosálu v odpadkami poznačenej kráse. Zarážajúce na tom možno je to, že takto vyzerala miestnosť po premietaní detskej rozprávky. Mamičkám či oteckom sa možno nechcelo po svojich ratolestiach upratať, alebo to možno rovnako vyzerá aj u nich doma v obývačke.

No a bohužiaľ práve slečna, ktorá natočila túto horu neporiadku, je zodpovedná aj za to, aby sa kinosála blyšťala čistotou pre ďalších návštevníkov. Dala sa teda do napohľad nekonečne dlhého upratovania, ktorého výsledkom bolo celkovo šesť plných, 200-litrových odpadkových vriec.

Veľké upratovanie zabralo slečne a jej ďalším dvom kolegyniam celých 45 minút. „A to sme to ani poriadne nestihli upratať tak, ako sa má. Museli sme sa veľmi ponáhľať, aby sme to stihli do premietania ďalšieho filmu,“ opisuje žena znechutene.

Medzi rozsypaným popcornom, slnečnicovými semienkami, servítkami, obalmi od cukríkov či prázdnymi pohármi, však našla aj skutočné cennosti. Čierny klobúk, bankovky či bezdrôtové slúchadlá AirPods. Neuveriteľné, čo všetko ľudia dokážu zabudnúť na sedadlách.

Ľudí, ktorí videli jej video na TikToku, správanie nezodpovedných návštevníkov kina poriadne rozčúlilo. „Rozumiem tomu popcornu na zemi, to sa môže stať každému. Ale vypľuté slnečnicové semienka naozaj nechápem,“ vyjadril znechutenie jeden z komentujúcich. Ďalší sledovateľ zavtipkoval: „Komu zostane na konci filmu tak veľa pukancov? Ja ich stihnem zjesť ešte počas reklám.“ V komentároch sa vyjadril aj rodič, ktorý sa možno cítil videom dotknutý: „Pred každou návštevou kina si so svojimi deťmi sadnem a poviem im, aby sa správali slušne. Zamestnanci kina predsa nie sú upratovacia služba.“