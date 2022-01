Deti exprezidenta Donalda Trumpa predvolali na výsluch: Z tohto sa tak ľahko nevykrútia!

Generálna prokurátorka amerického štátu New York Letitia Jamesová predvolala na výsluch dve najstaršie deti exprezidenta Donalda Trumpa – Donalda mladšieho a Ivanku. Predvolanie súvisí s vyšetrovaním možných daňových únikov v rodinnej firme bývalého šéfa Bieleho domu The Trump Organization. O predvolaní informoval denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na súdne dokumenty.

Prokuratúra doručila predvolania Donaldovi mladšiemu a Ivanke na začiatku decembra spoločne s predvolaním pre samotného Trumpa, píše NYT s odkazom na nemenované zdroje. Exprezidentovi právnici, však bojujú proti tomu, aby ich klient vypovedal pred vyšetrovateľmi. Ku koncu minulého roka podali žalobu, v ktorej tvrdia, že demokratická generálna prokurátorka porušuje práva republikánskeho politika, pretože ho prenasleduje čisto z politických dôvodov. Jamesová už vypočúvala najmladšieho z Trumpových potomkov Erika, a to v októbri 2020. Prokurátorka sa zaoberá podozrením, že Trumpova firma uvádzala nepravdivé informácie ohľadom hodnoty svojich nehnuteľností. Pri daňových priznaniach ich podľa vyšetrovateľov podhodnocovala, aby si znížila odvody, zatiaľ čo pri jednaní s bankami ich umelo navyšovala, aby si zabezpečila výhodnejšie pôžičky. Stovky Srbov blokádou ciest protestovali proti neekologickým plánom: Toto odkazujú vláde NYT pripomína, že Trumpove deti silne figurujú v rodinnom podnikaní a vo firme začali pracovať už krátko po vyštudovaní vysokej školy. Keď sa stal Trump v roku 2017 prezidentom, previedol firmu na Erika, Donalda mladšieho a dlhoročného finančného šéfa firmy Allena Weisselberga. Ivanka sa ujala úlohy prezidentovej poradkyne v Bielom dome. Vyšetrovanie Jamesovej je občianskoprávne, prokurátorka teda môže podať žalobu, nemôže však začať trestné stíhanie. Prokurátorka sa však pripojila aj k trestnému vyšetrovaniu manhattanskej prokuratúry, ktorá už obvinila Weisselberga z toho, že sa vo firme vyhýbal plateniu daní tým, že časť platov vysokých manažérov realizoval poskytovaním rôznych výhod. Weisselberg už skôr povedal, že proti obvineniam chce bojovať na súde. Donald Trump o parlamentných voľbách v Maďarsku: Tohto kandidáta označil za silného vodcu krajiny