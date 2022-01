Nostradamus pre rok 2022 predpovedá samé hrôzy: Zdá sa, že niektoré prognózy sa už napĺňajú

Rok 2022 prišiel len pred pár dňami, preto máme stále čas pripraviť sa na to, čo nám prinesie. Ponúkame vám predpovede francúzskeho lekára, no najmä úspešného astrológa, Michela Nostradamusa, ktorý sa preslávil svojou knihou „Les Prophéties“. Táto, často citovaná kniha nám prináša veľa pochmúrnych prognóz, vo všemožných podobách.

Ako spomína portál NY Post, Nostradamus si za svojho života vyslúžil prezývku Prorok skazy. Tento astrológ si prezývku zaslúžil vďaka jeho nie príliš pozitívnym predpovediam budúcnosti. Jeho tvorba bola inšpirovaná biblickými textami a jeho vlastnou skúsenosťou s morom, ktorý dlhé desaťročia bičoval našu planétu. Preto sa v jeho textoch nachádzajú slová ako mor, hlad, krv, smútok či oheň častejšie, ako by nám bolo milé.

Nostradamove predpovede sú zámerne nejasné a v prvom rade ponúkajú širokú škálu interpretácií. Na minulý rok 2021 nám predpovedal zombie apokalypsu. Napísal: „Málo mladých ľudí: Príliš polomŕtvi na to, aby začali.“ Ponuré, však? Nie, ak vezmeme do úvahy to, že veštec mohol varovať mladých ľudí, že v skutočnosti nežijú, ale len prežívajú. Na tomto príklade jasne vidíme, že možností, ako si jeho slová môžeme vysvetliť, je naozaj mnoho. V roku 2021 nás podľa neho čakal zásah asteroidu. Môžeme len dúfať, že nemešká a cestu na Zem si vesmírny kameň nenaplánoval na tento rok.

Čo by nás teda malo čakať v novom roku 2022? Mala by prísť inflácia nasledovaná hladomorom. Bradatý veštec o tom hovorí v tomto texte: „Veľmi vysoká cena pšenice. Človek je nepokojný, keď vidí, ako jeho blízki jedia v zúfalstve.“ Pravdou je, že inflácia za posledné desaťročia vo viacerých krajinách stúpa závratnou rýchlosťou.