Unesený Číňan sa stretol so svojou mamou po 33 rokoch: Nebudete veriť, čo ho priviedlo domov

Príbeh ako z filmu, ibaže tento je skutočný. Li Ťing-wej (37) z Číny mal len štyri roky, keď sa stal obeťou únosu skupiny obchodujúcej s malými deťmi.

Po dlhých 33 rokoch sa mu však opäť podarilo stretnúť s biologickou matkou vďaka mape svojho rodiska, ktorú nakreslil spamäti. Únosy detí nie sú v Číne, kde dlho platila politika jedného dieťaťa, výnimočné. Podľa odhadov expertov každoročne v krajine zmizne 30- až 70-tisíc detí. Obzvlášť veľkej popularite sa najmä na juhu Číny tešia chlapci.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Synovia sú tam tradične viac preferovaní ako dievčatá. Rodiny sú tak ochotné za mužského potomka zaplatiť približne 18-tisíc eur. To bol prípad aj Li Ťing-weja, ktorý vyrastal v meste Čao-tchung v provincii Jün-nan na juhozápade Číny. V roku 1989 ho ako 4-ročného hračkou vylákal sused z domu. Ten ho podľa jeho vlastných slov previezol do 1 800 kilometrov severne vzdialenej provincie Che-nan. Tam ho predali rodine, ktorá ho vychovala.

Jeho skutočný domov mu však nikdy neprestal chýbať, a tak ho ako dieťa kreslil každý deň v snahe nikdy naň nezabudnúť. V priebehu minulého roka boli medializované minimálne dva známe prípady čínskych rodín, ktoré sa po dlhých rokoch stretli so svojimi unesenými synmi. To inšpirovalo aj samotného Liho, ktorý na Štedrý deň dôkladne nakreslil mapu svojho rodiska a zavesil ju na sociálnu sieť.

„Uvedomil som si, že nemôžem dlhšie čakať, pretože moji rodičia by už mali byť starší. Bál som sa, že kým zistím, odkiaľ som, mohli už zomrieť,“ uviedol Li. Polícii sa kresbu podarilo spojiť s mestom Čao-tchung, kde žila žena, ktorej uniesli syna. Následne test DNA preukázal, že Li je jej synom. So svojou biologickou mamou sa tak stretol po 33 rokoch presne na Nový rok, čo sa nezaobišlo bez dojemného výbuchu emócií. Nanešťastie pre Liho, jeho otec medzičasom zomrel, no už teraz plánuje navštíviť jeho hrob.