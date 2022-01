Mladíka († 23) zabila zábavná pyrotechnika: Partia ju nezákonne kúpila v Česku

Zábavná pyrotechnika, ktorá v noci na sobotu 1. januára spôsobila smrť muža v Rakúsku, bola nezákonne zakúpená v Českej republike. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky. cz s odvolaním sa na rakúsky denník Kurier.

Nešťastie sa stalo v obci Klausen-Leopoldsdorf v okrese Baden juhozápadne od rakúskej metropoly Viedeň počas osláv Nového roka. Po výbuchu zápalnej gule prišiel o život 23-ročný mladík a ďalší muž utrpel ťažké zranenia. Dve osoby boli zranené ľahko.

Išlo o pyrotechniku kategórie F4, ktorá bola nezákonne zaobstaraná v ČR. Tá podľa pôvodnej verzie nevybuchla okamžite, ale až po tom, ako sa k nej priblížili štyri osoby.

Jedna z osôb, ktoré pri výbuchu utrpeli zranenie, však počas policajného vypočúvania povedala, že štvorica sa okolo pyrotechniky zhromaždila už predtým – aby ju chránila pred vetrom, napísal v nedeľu na svojej webovej stránke denník Der Standard. Dvadsaťtriročný mladík sa k nej sklonil, aby ju odpálil. Pyrotechnika však explodovala nečakane.

Predmetná pyrotechnika patrila do kategórie F4, ktorá predstavuje veľké nebezpečenstvo, píše Der Standard. Môžu s ňou manipulovať len osoby staršie ako 18 rokov, ktoré na to majú oprávnenie. To však nemal nikto zo štvorice osôb v obci Klausen-Leopoldsdorf.

Zápalné bomby kúpili v Českej republike a následne ich nezákonne priviezli do Rakúska. Vyšetrovanie prípadu pokračuje.