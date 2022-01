Českí odborníci nevidia situáciu optimisticky: Vypukne to už v nasledujúcich dňoch!

Denné prírastky nakazených koronavírusom v Česku sú v súčasnosti pomerne priaznivé, odborníci však podľa iDNES.cz situáciu nevidia optimisticky.

Rýchly nástup variantu omikron predikujú už v prvých dvoch týždňoch januára.

V niektorých regiónoch čísla na konci roka stagnovali a už v tomto týždni tak možno očakávať ich opätovný nárast, upozornil napríklad vedúci Laboratória experimentálnej medicíny na Univerzite Palackého Marián Hajdúch. „Omikron predstavuje 10 - 15 % nakazených, dominanciu dosiahne za 7 - 10 dní. Pokiaľ môžete, zájdite si na 3. dávku, ešte to stihnete,“ napísal Hajdúch na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

V súvislosti s omikronom odborníci často zdôrazňujú dôležitosť tretej dávky. „Desať krajín zvládlo zaočkovať 40 a viac percent svojej populácie (posilňujúcou dávkou - pozn. red.), Island a Čile dokonca nad 50 %… Je to aktuálne najlepšia ochrana pre zmiernenie dopadu omikronu na nemocničnú starostlivosť,“ napísal na Twitteri epidemiológ Rastislav Maďar. Aj on podľa iDNES.cz varoval pred rýchlym nástupom omikronu v Česku na príklade amerického štátu New York, kde v súčasnosti prudko stúpajú hospitalizácie.

„Práve som v štáte New York a beží to tu dosiaľ nevídaným spôsobom. Pozitívnych prípadov v našom okolí prudko pribúda,“ reagoval na Maďara imunológ Zdeněk Hel a dodal, že „podľa niektorých modelov má variant omikron kapacitu infikovať v nasledujúcich troch mesiacoch až tri miliardy ľudí“.

Prudký nástup omikronu predpovedá vo svojich scenároch aj Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) ČR. V posledných dňoch roku 2021 tvoril variant omikron 10 až 15 percent prípadov, zrejme už v prvých desiatich dňoch nového roka to má byť podľa ÚZIS 50 percent. V druhej polovici januára by mal podľa očakávaní ústavu už medzi novými prírastkami dominovať.

Na vrchole novej vlny predpovedá ÚZIS až sedemtisíc hospitalizovaných v jeden deň, z nich viac ako 900 na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Denné príjmy budú podľa ústavu okolo 900 nových a 110 na JIS. „Sú to počty síce zvládnuteľné naším robustným nemocničným systémom starostlivosti, ale ide o vysokú záťaž a vo viacerých regiónoch môžu byť kapacity aj zahltené,“ varuje riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek, podľa ktorého aj tie najoptimistickejšie scenáre vzhľadom na nákazlivosť omikronu hovoria o desiatkach tisíc nakazených denne.

„Aj keď sa zdá, že sa situácia s COVID-19 zlepšuje, pretože čísla klesajú, je to pokoj pred búrkou, pretože omikron sa šíri Európou. Omikron je v Českej republike. Omikron je už v niektorých krajoch v komunitnom šírení a my sa na to starostlivo pripravujeme,“ vyjadril sa koncom decembra minister zdravotníctva Vlastimil Válek.

Veľký a rýchly nárast nakazených očakáva aj bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula. „Myslím si, že v prvých dvoch týždňoch nového roka dôjde k prudkému nárastu. Bolo by čudné, keby to tak nebolo,“ povedal v pondelok Prymula pre CNN Prima News.