Oliviu si smrť počkala cestou na silvestrovskú párty: Trhá srdce, čo posledné stihla urobiť

Smutná tragédia! 14-ročná Olivia sa cestou na silvestrovskú párty zastavila v práci svojej mamy, aby jej zaželala šťastný nový rok. To bolo naposledy, čo ju matka videla živú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Krátko na to, len 14-ročnú Oliviu Kolek, ktorá mala celý život pred sebou, zrazil pri prechádzaní cez cestu vodič auta, ktorý bol podľa polície pod vplyvom drog. Ako informuje Daily Star, stalo sa tak v posledný deň v roku 2021, krátko po 17:30 hod. pri železničnej stanici v anglickom meste Rowley Regis. Hoci sa ju záchranári ponáhľali oživiť, krátko po príchode na miesto činu ju vyhlásili za mŕtvu.

Jej matka Izabela sa zo smrti svojho jediného dieťaťa nevie spamätať. „Bolo to milé dievča, vždy sa usmievalo. Všetko mi na nej bude chýbať. Pred pár dňami sme spolu strávili skvelé Vianoce, bolo to perfektné - boli to naše posledné Vianoce, nemôžem tomu uveriť,“ zverila sa zo svojich pocitov matka pre The Sun. Podľa vlastných slov jej život už nikdy nebude taký, ako predtým.





„Mám absolútne zlomené srdce. Bola celým mojím svetom. Už si neviem predstaviť život bez nej. Neviem, ako vstanem a budem pokračovať vo svojom živote. Je navždy zlomené," zneli srdcervúce slová Izabely. Ako prezradila matka nebohej dievčiny, ťažké obdobie neprežívajú len ona s manželom, ale aj ich domáci miláčik – alsaský pes. Vraj od smútku nemôže jesť ani piť.

39-ročný muž, ktorý má mladý život na svedomí, bol políciou zadržaný pre podozrenie z prečinu usmrtenia jazdou pod vplyvom drog. Kým policajti vedú vyšetrovanie, zostáva v cele policajného zaistenia. „Toto je skutočne hrozný spôsob, ako začať nový rok a moje srdce patrí rodine a priateľom dievčaťa,“ uviedla seržantka Julie Lymanová, ktorá posiela verejnosti jeden odkaz. "Vyšetrovanie je v počiatočnom štádiu, a preto by som chcela ľudí vyzvať, aby nešpekulovali online o tom, čo sa stalo. Naozaj to nepomáha a môže to rodinu veľmi znepokojiť."