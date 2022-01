Najzvláštnejšie novoročné tradície sveta: Páľte, rozbíjajte a vyhadzujte!

Dodržiavate nejakú novoročnú tradíciu? Mnohé z nich majú za úlohu ochrániť nás, či priniesť šťastie a zdravie celej rodine.

V našich končinách nesmie na stole chýbať strukovina alebo chutné bravčové, domácnosť má byť čistučká bez poškvrny a najlepšími hosťami sú v novom roku mladí vinšovníci. K príchodu januára patrí aj typické bilancovanie či plánovanie. Vo svete však existuje mnoho zvykov, ktoré sú nielen zvláštne, ale doslova bizarné. Nechajte sa inšpirovať, možno odplašíte zlých duchov či prilákate do svojho života nového partnera.

Mnoho zvláštnych novoročných tradícií nájdeme na našom domovskom kontinente, v Európe. Dáni napríklad v prvý deň nového roka rozbíjajú taniere i poháre, ktoré v priebehu roka nepoužívali. Odkladajú si ich špeciálne na túto príležitosť. Črepy z nich nechávajú nielen pred vlastnými vchodmi, ale doprajú aj priateľom. Veď, ako sa hovorí, črepy prinášajú šťastie!

Okrem šťastia si každý z nás zaslúži v novom roku aj lásku. Nevydaté ženy v Írsku majú vo zvyku ukladať si pod vankúš bobuľky imela. Z mytológie vieme, že imelo je spojené s plodnosťou, a tak treba bobuľky druhý deň vhodiť do ohňa. V nasledujúcich mesiacoch by to malo slobodnej krásavici preniesť mnoho lásky. Ďalšou zvláštnou tradíciou je hádzanie bochníka chleba o stenu či dvere. Odstraší to zlých duchov a z domu vyženie nešťastie.

Tradícia prvého hosťa

O Škótoch sa síce traduje, že sú lakomí, ak však túžia po darčekoch, môžu vyskúšať starodávnu tradíciu. Tá hovorí, že prvá osoba, ktorá prekročí po polnoci vchod do domu, by so sebou mala priniesť dary. Môžu mať rôznu povahu, je však dobré, ak sú to mince, uhlie, chlieb a soľ alebo pokojne aj dobrá whisky. Tradícia hovorí, že týmto návštevníkom by mal byť vysoký tmavovlasý mládenec.

Bohatý ako Nemec

Túžite byť v budúcom roku bohatý ako Nemec? Ak sa vám zdá, že si v tejto krajine nežijú zle, bude to zrejme preto, že na Nový rok si do peňaženiek ukladajú šupiny z kapra. Prinášajú šťastie i bohatstvo, nesmú sa však z peňaženky vyberať – pripravili by ste sa tak o celé šťastie!

Nový rok znamená nový začiatok. Držia sa toho na mnohých miestach v Taliansku. Zvykom je na Nový rok vyhadzovať z okien nábytok. Netreba si však predstavovať veľké skrine či jedálenské stoly. Taliani sa zbavujú najmä vankúšov, plachiet a iných mäkkých vecí, ktoré už nepoužívajú alebo ich omrzeli. Po takomto upratovaní sú pripravení na nový začiatok.