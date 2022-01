Infikovaných Čechov ubúda, odborníci však varujú pred omikronom: Vážne obavy, toto predpovedajú!

V nedeľu pribudlo v Česku 1919 potvrdených prípadov koronavírusu.

Je to zhruba o 100 menej ako pred týždňom. Klesol ale aj počet testov. Laboratóriá ich vykonali asi 23.500, o týždeň skôr takmer 31.000. V nemocniciach je s covidom 2640 pacientov, z toho 536 v ťažkom stave. V oboch prípadoch je to mierny pokles oproti predchádzajúcemu dňu. Incidenčné číslo sa nepatrne znížilo. Na 100.000 obyvateľov pripadá v uplynulých siedmich dňoch 335 nakazených, o jedného menej ako v nedeľu. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva.

Za celý minulý týždeň odhalili laboratóriá celkom 35.837 prípadov covidu-19. O týždeň skôr ich bolo viac ako 40.600. Pokračuje tak medzitýždenný pokles, ktorý trvá zhruba mesiac. V piatok a sobotu ale počet novo nakazených prvýkrát od 1. decembra v medzitýždňovom porovnaní vzrástol. Piatok bol ale pracovný deň, zatiaľ čo o týždeň predtým oslavovali Česi Štedrý deň. Porovnanie je tým skreslené, počas sviatkov a voľných dní sa menej testuje. Sobotný nárast bol potom minimálny, a to iba o dva pozitívne prípady. Odborníci ale očakávajú, že nakazených začne opäť výraznejšie pribúdať kvôli šíreniu variantu omikron. Pre šírenie dezinformácií o covide jej zrušili účet na Twitteri: Výhražný protiútok političky!

Súčasný počet pacientov s covidom-19 je najnižší od 3. novembra. Pred týždňom ležalo v nemocniciach s nákazou zhruba o 800 ľudí viac. Aj v tomto prípade ale odborníci varujú pred nákazlivejším variantom omikron. Podľa nich by mal v Česku prevládať v druhej polovici januára a hrozí kvôli nemu aj naplnenie nemocníc zhruba 7000 pacientmi.

Incidenčné číslo sa v sobotu prvýkrát od 2. decembra zvýšilo, v nedeľu stagnovalo a k dnešku kleslo len minimálne. Incidencia sa zvýšila v šiestich krajoch. Najvyššia je momentálne v hlavnom meste, kde na 100.000 obyvateľov pripadá v uplynulom týždni 402 nakazených. Nasledujú Liberecký kraj a stredné Čechy. Naopak relatívne najlepšia situácia je v Karlovarskom kraji, kde na 100.000 obyvateľov pripadá za posledných sedem dní 194 prípadov nákazy.

Zvyšuje sa pozitivita testovaných, a to pri všetkých troch typoch testov. V prípade najčastejších preventívnych testov bolo v nedeľu pozitívnych 4,93 percenta vzoriek, o týždeň skôr 3,63 percenta. Pri diagnostických testoch, ktorými sa preverujú ľudia s príznakmi ochorenia, sa pozitivita zvýšila z 14,58 percenta na 15,66 percenta. Pri epidemiologicky indikovaných testoch, ktoré sa vykonávajú napríklad kvôli kontaktu s nakazeným, vzrástol podiel pozitívnych z 9,35 na 12,94 percenta.





Plošné testy čakajú dnes žiakov a študentov základných a stredných škôl. Ich testovanie sa oproti doterajšej praxi v prvých 14 dňoch nového roka zintenzívni, bude dvakrát týždenne. Navyše sa budú testovať aj očkovaní a tí, ktorí covid v poslednom pol roku prekonali.

Od začiatku epidémie v Česku predvlani v marci testy potvrdili viac ako 2,483.762 prípadov nákazy. S covidom-19 doteraz zomrelo 36 255 ľudí. V uplynulom týždni eviduje ministerstvo 337 obetí, o týždeň skôr ich bolo viac ako 500.

Zdravotníci v Česku doteraz aplikovali takmer 15,5 milióna dávok očkovania proti covidu. Ukončenú vakcináciu má vyše 6,6 milióna ľudí. V nedeľu očkovanie podstúpilo 14.458 ľudí, väčšina z nich si prišla pre tretiu posilňujúcu dávku. Naopak, prvýkrát bolo očkovaných 788 záujemcov.