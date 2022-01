Muža prestal baviť sex s manželkou: Šialené, čo mu jeho polovička navrhla! Chlapi budú závidieť

Muž tvrdí, že s problémami vo vzťahu s manželkou mu pomohol vstup do sexuálneho priemyslu.

Ako píše Daily Star, Brit Quinton James sa začal venovať práci v pornografii, keď ho omrzel sexuálny život. „Bol to nápad mojej manželky,“ povedal. Quinton začal pracovať v tomto odvetví v roku 2018 a čakala ho okamžitá spolupráca s niektorými z najväčších produkčných spoločností na natáčaní profesionálnych sexuálnych scén.

„Boli sme spolu už dlho. Zosobášili sme sa vo veku 20 rokov,“ dodal. Aby si teda okorenili romantický život, rozhodli sa vyskúšať otvorený vzťah. „Žijeme len raz, skúsme to vyskúšať aj s inými ľuďmi. Tak sme to chvíľu robili a malo to výhody aj nevýhody. Potom otehotnela a prestali sme. Keď sa nám narodil náš syn, rozhodol som sa, že to chcem robiť znovu. Nejako mi to chýbalo a mal som pocit, že som neskončil. Nebola pripravená a ja som na ňu stále tlačil,“ priznal.

„Prečo nerobíš porno? Môžeš uspokojiť svoje potreby a dostať za to zaplatené,“ povedala mu žena. Quinton si uvedomil, že v porne už pár jeho priateľov pracuje. Spočiatku sa zdráhal, ale po štyroch alebo piatich mesiacoch premýšľania mu doplo, že jeho žena je s týmto nápadom v poriadku, a tak sa na to dal.

Pri pohľade späť pornoherec poznamenal, že jeho nezvyčajná zmena zamestnania nemala negatívny vplyv na jeho manželstvo. „Malo to svoje vzostupy a pády, aj keď to bol jej nápad dostať ma do tohto odvetvia. Urobil som chyby, ona urobila chyby, rovnako ako každý,“ povedal Quinton. Keďže mal pár otvorený vzťah ešte predtým, ako začal točiť porno, pravdepodobne to pomohlo s akýmikoľvek možnými problémami so žiarlivosťou, ktoré sa mohli vyskytnúť.

„Keď som v roku 2018 začínal v tomto odvetví, bol som šťastný ako dieťa na Vianoce. Teraz, po nejakom čase, to musím vidieť aj z druhej strany. Svojej žene musím ukázať, že toto je len práca a že ona je moja hlavná priorita. Ja mám sex stále. Ak chce objavovať a užiť si nejakú sexuálnu zábavu aj ona, je to v poriadku,“ uzavrel.