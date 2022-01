Obscénne fotky zo sex múzea pobúrili turecké úrady: Krásna rebelka bude pykať, pozrite, kto sa jej zastal!

Poriadne si zavarila! Turecká influencerka si pri pridávaní fotiek na sociálne siete v budúcnosti určite dvakrát rozmyslí, aký obsah zdieľať so svetom a čo je už cez.

23-ročná Merve Taskin doplatila na fotky, ktoré v januári minulého roka zverejnila na svojom instagramovom profile, informuje portál Daily Star. Pôvabnú brunetku zachytávajú na návšteve sex múzea v holandskom Amsterdame. Influencerku, ktorú sleduje viac ako 570-tisíc fanúšikov, mohli ľudia vidieť, akov známej amsterdamskej štvrti Red Light District.

Obscénne fotky sa zo začiatku javili ako veľká sranda, až kým nezasiahli turecké úrady. V meste Canakkale influencerku zatkli a obrázky museli byť zo sociálnych sietí okamžite vymazané. Podľa tureckých zákonov môžu ľudia, ktorí zverejnia obscénne materiály, dostať trest odňatia slobody až na tri roky.





Na súde Mervin tím právnikov tvrdil, že fotky „sú v medziach slobody prejavu“ a že vyšetrovanie len dokázalo, „ako ďaleko zaostávame za svetom“. Táto obhajoba však nezabrala a krásku odsúdili na podmienečný trest odňatia slobody na 5 mesiacov. Pozitívnou správou pre mladú rebelku bolo to, že ak do 5 rokov úmyselne nespácha trestný čin, bude ustanovenie zrušené so všetkými dôsledkami.“ Verdikt súdu pobúril aj samotnú šéfku sex múzea v Amsterdame, Monique van Marle. „Naše múzeum je určené na vzdelávanie ľudí po celom svete o histórii sexu,“ začala a zložila odsúdenej Merve poklonu. „Obdivujem ťa, že si sa vyjadrila a zverejnila tieto fotky.“