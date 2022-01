Tinder rande nabralo prudký spád: Toto nečakal ani v najhoršom sne! Záver, ako zo zlého vtipu

Ako spomína portál Daily Star, mladík, Pat McKenna z amerického Massachusetts sa podelil o svoj nanajvýš trápny zážitok z rande. Všetko bolo skvelé, až kým sa k nim nepridali neočakávaní hostia.

Pat svoj zážitok, z ako on vraví, najhoršieho rande, zdieľal na TikToku. Vo videu vysvetlil: „Nálada bola skvelá, výborne sme sa bavili. Zaplatil som účet za jedlo a pomaly sme sa chystali na odchod, pretože sme mali ešte naplánované kino,“ opisuje Pat atmosféru, ktorá panovala na rande, až kým sa nestalo niečo neočakávané. Z ničoho nič si k ich stolu prisadol muž.

„Sadol si, a na moje počudovanie ona zbledla ako duch. Oslovil som ho, pýtal som sa, či potrebuje s niečím pomôcť. Pomoc nebolo vyslovene to, čo hľadal. Povedal, že to je jej muž. Manžel ženy, s ktorou som bola na rande,“ vysvetľuje Pat, prečo jeho nádejná polovička zbledla ako stena.

Pat rozpráva príhodu ďalej: „Obrátil som sa na ňu, spýtal som sa jej, či to, čo pre mňa neznámy muž tvrdí, je pravda. Ako odpoveď mi stačilo jej koktavé ospravedlňovanie. Ale to nie je všetko! Kútikom oka som videl, ako sa k nám blíži ešte niekto. Jej dcéra. Skočila jej do lona a kričala – Mamí, mamí,“ mladík nestíhal skryť prekvapenie.

„Už ma len zaujímalo, ako dlho sú manželia. Sedem rokov! Tak to ma dostalo. Klamala mi, je sedem rokov vydatá a má malé dieťa. Pripadal som si, ako v nejakej reality show,“ opisuje Pat.

Vzhľadom na vtipnosť a takmer neuveriteľnosť Patovho príbehu, nie je prekvapením, že jeho video na TikToku zožalo úspech. „Oh to nie! Ak to jej manžel zistil, a chystal sa ju prichytiť pri čine, to malé dieťa mal nechať doma, nemuselo to zažiť!“ obáva sa o psychické zdravie dieťaťa jeden z komentujúcich.

Iný používateľ sociálnej siete napísal: „To je naozaj bláznivo zlé rande!“ Väčšina komentárov sa však niesla v rovnakom duchu. Používatelia najčastejšie písali, že by sa v tom momente otočili na päte a opustili by reštauráciu.

Pre Pata to však koniec koncov nedopadlo až tak zle. Manžel jeho nápadníčky mu vrátil peniaze za pukance i lístky do kina, ktoré nestihli na rande navštíviť. Ale to nie je všetko. V súčasnosti je Pat so spomínaným manželom dobrý priateľ. Ten sa od svojej drahej polovičky po 7 rokoch manželstva odsťahoval a podal žiadosť o rozvod.