Štedrý deň jej nepokazil ani pozitívny test na covid: Bravúrny spôsob, ako mohla zostať s rodinou!

Množstvo ľudí, ktorí sa na konci tohto roka nakazili koronavírusom, muselo stráviť aj Štedrý deň v karanténe. Táto rodina sa s tým však popasovala po svojom.

Ako informuje portál Daily Star, Crista LaRock z New Yorku sa na sociálnej sieti TikTok podelila o to, ako vyzerala štedrovečerná hostina jej rodiny. Ako spomína vo videu, jej sestra mala krátko pred Vianocami pozitívny test na covid, preto dlhú dobu zvažovali, ako strávia tieto najkrajšie sviatky v roku. Namiesto toho, aby ju poslali do karantény, prišli na unikátny spôsob, ako aj v jej prítomnosti bezpečne osláviť Štedrý deň – rozhodli sa ju dať do malej plastovej bubliny.

Na záberoch vo videu jej sestra sedí na malej plastovej stoličke a vo vnútri plastového stanu o veľkosti väčšej skrine si pochutnáva na slávnostnej večeri. Crista celý záznam doplnila o pieseň s vianočnou tematikou a toto vtipné zachytenie ich netypického Štedrého dňa sa stalo okamžite virálnym.

Dievča sa vyjadrilo, že ona aj celý zvyšok rodiny malo negatívny test na koronavírus a podotkla, že jej sestra v bubline strávila len krátky čas nevyhnutný na to, aby sa s nimi mohla najesť. Niektorí používatelia však napriek tomu zostali skeptickí a v komentároch začali spochybňovať účinnosť a predovšetkým bezpečnosť tejto plastovej veci.

„10 dolárov za to, že to celá rodina dostane do Nového roka alebo skôr, keďže to nie je zapečatené,“ rypol si jeden z komentujúcich. Viacerí ale tento nápad chválili a zostali dojatí z toho, ako veľmi chcela ich rodina stráviť Vianoce pokope. „Nezáleží na tom, čo hovoria ostatní. Je to veľmi milé. Dokazuje to, že ste veľmi blízka rodina a máte sa veľmi radi,“ napísal iný používateľ.