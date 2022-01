Svojho frajera núti telefonovať celých 12 hodín v práci: Dôvod vás zarazí! Vydržali by ste to?

Tak toto je moc! Frajerka núti svojho partnera telefonovať počas toho, ako je v práci. Keď zistíte detaily, budete len neveriacky krútiť hlavou.

Ako uvádza portál The Sun, Nela sa podelila so svojimi sledovateľmi na TikToku s videom, kde vysvetlila, že so svojím partnerom telefonuje počas celej jeho 12-hodinovej zmeny. „Mohla by som dať výpoveď a ísť pracovať s ním,“ napísala k videu. Dôvod je podľa nej prostý. Nela si chce byť úplne istá, že ju v práci nepodvádza so žiadnou inou ženou. „Nie preto, že by som mu neverila, ale preto, že neverím ženám,“ dodala.

Keď poodhalila, čo od svojho partnera žiada, na internete sa okamžite stretla s vlnou kritiky a viacerí jej pripomínali, aby mu dala aspoň nejaký priestor na život. Jej video si pozrelo viac ako 7,6 milióna ľudí a mnohí sa zhodli na tom, že Nela zašla až príliš ďaleko.

„Dievča, on pracuje. Daj mu priestor, inak ho to omrzí,“ napísal jej do komentáru jeden jej sledovateľ a doplnil ho ďalší: „Ak nedokážeš dôverovať svojmu mužovi, že to zvládne s inými ženami, asi máte problém“. „Všetci hovoríte, že to je trochu moc. Len trochu?“ napísal ďalší. Čo si o tomto myslíte vy?