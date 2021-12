Diplomatický posun na Blízkom východe: Ďalšia krajina vymenovala po rokoch svojho veľvyslanca v Sýrii

Bahrajn vymenoval vo štvrtok svojho veľvyslanca v Damasku; prvého odvtedy, ako na začiatku vojny v Sýrii táto ostrovná krajina oslabila diplomatické vzťahy s režimom prezidenta Bašára Asada.

Vymenovanie Wahída Mubaraka Sajjára je súčasťou diplomatického posunu na Blízkom východe a prichádza v čase, keď čoraz viac arabských krajín obnovuje svoje vzťahy s Asadom, informovala tlačová agentúra Reuters.

Štáty ležiace v Perzskom zálive obmedzili alebo zrušili svoje diplomatické misie v Damasku po tom, ako sýrska vláda na jar v roku 2011 násilne potlačila protesty, ktoré sa neskôr rozvinuli do krvavého vojnového konfliktu.

Bahrajn uviedol, že jeho ambasáda, ako aj sýrska diplomatická misia v Manáme zostali napriek danému vývoju funkčné.

Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré opätovne otvorili svoje veľvyslanectvo v Damasku koncom roka 2018, v novembri vyslali ministra zahraničných vecí do Sýrie, kde sa stretol s Asadom. SAE zároveň vyzývajú, aby bola Sýria znovu prijatá do Ligy arabských štátov (LAŠ) so sídlom v Káhire.

Abú Zabí sa začalo znovu zapájať do dialógu s Damaskom po rozhodujúcich územných ziskoch sýrskych provládnych síl v nádeji, že sa tak zvýši vplyv Arabov v Sýrii na úkor nearabského Turecka a Iránu, ktoré Asada podporujú.

SAE boli jedným z niekoľkých štátov daného regiónu, ktoré podporovali povstalecké skupiny v Sýrii, hoci úloha Emirátov bola menej významná ako rola Saudskej Arábie a Kataru, ktoré vzťahy s Damaskom zatiaľ neobnovili.

Omán sa minulý rok stal prvým štátom Perzského zálivu, ktorý obnovil funkciu veľvyslanca v Sýrii.