Putin telefonoval s Bidenom: Zazneli varovania aj nádej na diplomatické riešenie

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok telefonicky hovoril so svojím americkým mocenským náprotivkom Joeom Bidenom o diplomatickom riešení napätých vzťahov medzi Moskvou a Západom v súvislosti s Ukrajinou.

Informuje o tom tlačová agentúra AFP. Telefonát, ktorý si vyžiadala ruská strana, trval 50 minút. Išlo o druhý telefonický rozhovor medzi Kremľom a Bielym domom za uplynulé tri týždne, čo odráža intenzívne snahy o urovnanie eskalujúcej patovej situácie na okraji východnej Európy.

Obe strany pred štvrtkovým rozhovorom tvrdili, že sú pripravené počúvať. Putin bol podľa vyjadrenia svojho poradcu pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova s rozhovorom celkovo "spokojný", amerického lídra však varoval pred uvalením prísnych sankcií.

"Bola by to kolosálna chyba. Dúfame, že k tomu nedôjde," povedal novinárom Ušakov s tým, že Moskva podľa Putina potrebuje konkrétne "výsledky" z nadchádzajúcich bezpečnostných rokovaní vo forme zaručenia bezpečnosti pre Rusko. Rusi stiahli do kasární cez 10-tisíc vojakov: Niektoré jednotky boli aj blízko Ukrajiny

Biden naopak upozornil Putina, že ak dôjde k ruskej invázii na Ukrajinu, Moskva musí počítať s ráznou reakciou USA. Šéf Bieleho domu ďalej zdôraznil potrebu "deeskalácie" napätia, aby mohlo diplomatické úsilie dostať určitý tvar.

Biden počas telefonického rozhovoru s ruským lídrom "jasne povedal, že Spojené štáty, ich spojenci a partneri budú rozhodne reagovať, ak Rusko bude ďalej napádať Ukrajinu," uviedla vo vyhlásení tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová.

Rusko v priebehu decembra zverejnilo rozsiahly súbor požiadaviek vrátane záruk, že Severoatlantická aliancia sa nebude ďalej rozširovať smerom na východ, a zákazu nových vojenských základní USA v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu.