Neprišla do práce, pretože jej v nemocnici zomierala sestra: Reakcia šéfky ju maximálne vytočila

Smrť človeka nikdy nepríde v správny čas, no niektorí ľudia to napriek tomu nevedia pochopiť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Mirror, žena menom Hillary Zinks sa v jeden deň dozvedela zdrvujúcu správu. V práci dostala telefonát z nemocnice, že jej sestra je v kóme a môže každú chvíľu zomrieť, preto by bolo dobré, aby sa s ňou prišla rozlúčiť. V robote, kde pracuje ako maskérka a odborníčka na vizuálne efekty, jej prejavila šéfka ľudskosť a okamžite ju sama od seba poslala domov. „Povedala niečo ako: ‚Prosím, choď domov, buď so svojou rodinou, pretože žiadna práca na svete nie je hodná toho, aby si premeškala život,‘“ spresnila.

Akonáhle sa vydala na 10-hodinovú cestu do Las Vegas, napísala vedúcej v reštaurácii, v ktorej si privyrábala ako čašníčka. „Musela som ísť autom do Nevady, pretože moja sestra tam umiera v nemocnici. Dám vám vedieť, keď prídem späť a kedy sa budem môcť vrátiť do práce. Mrzí ma, že vás tento víkend nechám v štichu,“ napísala. Šéfka reštaurácie jej ale v zápätí poslala odpoveď, ktorú by Hillary nikdy nečakala. „Rozumiem a je mi ľúto, čo prežívate. Zaujímalo by ma, prečo mi dávate vedieť dve hodiny pred vašou zmenou,“ stálo v správe.

Hillary priznala, že aj keď ju táto reakcia nadmieru vytočila, snažila sa zostať milá a šéfke vysvetliť, že smrť nemá časovú os, podľa ktorej sa riadi. Zdvorilo dodala, že bola na dlhej ceste a je jej skutočne ľúto, že nedala vedieť skôr. Šéfka v odpovedi zopakovala, že s ňou súcití, no hneď na to pokračovala so slovami: „Avšak mojou úlohou je vytvárať pozitívne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Dnes máme 50 stravníkov a na zmenu sa očakávajú len dvaja naplánovaní zamestnanci,“ napísala jej šéfka s tým, že to ten zvyšok potom bude mať náročné.

„Nezaujíma ma tých 50 stravníkov ani to, ako tvrdo budú dnes musieť ostatní pracovať,“ odpísala už rozzúrená Hillary, ktorá zároveň svojej šéfke poradila, aby si namiesto toho, že jej bude hovoriť, aké ťažké to jej zamestnanci budú mať, obliekla oblečenie pre čašníčku ona sama. Aby toho však nebolo málo, po príchode do nemocnice jej Hillary napísala, že po takomto prístupe v práci končí. Neskôr mala od vyššie postaveného manažéra dostať ospravedlnenie spolu s informáciou, že ani jej bývalá šéfka už v reštaurácii ďalej nepracuje.