Herec Chris Hemsworth: Thor v zajatí snehu

Európa mu chutí!

Po potulkách Prahou, kde herec Chris Hemsworth (38) práve nakrúca druhé pokračovanie akčného trileru Vyslobodenie, zakotvil aj s rodinou v Rakúsku. Ako rodený Austrálčan jednoducho musel okúsiť tamojší sneh, v ktorom sa rovno vyváľal!

Predstaviteľ populárneho boha Thora z univerza Marvelu Chris Hemsworth sa zimy nebojí. Herec, ktorý pochádza z teplých končín Austrálie, snehu jednoducho ani nemohol odolať. „Ľadové kúpele sú zastarané. Všetko je to v roku 2022 o snehových kúpeľoch,“ zavtipkoval na sociálnej sieti.

Chris sa tak zjavne pridal k dlhému zástupu celebrít, ktoré tento rok podľahli otužovaniu. Svalnatý hrdina na to dostal skvelú príležitosť práve v Rakúsku, kde momentálne trávi vianočné prázdniny spolu so svojou rodinou a s priateľmi. Po nich sa zrejme opäť vráti do Česka nakrúcať akčný film Vyslobodenie 2.