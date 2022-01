Muž šiel pred svadbou na striptíz, nevesta bola neúprosná: Teraz si môže trieskať hlavu!

Krátko pred plánovaným sobášom sa vo svojom vyvolenom trpko sklamala.

Nevesta (26) z USA, ktorá nechcela byť menovaná, sa so svojím príbehom zverila na fóre Reddit. ,,Ja a môj snúbenec sme sa mali brať o tri týždne. Mali sme mať malú svadbu. Obaja sme absolvovali rozlúčky so slobodou. Ja som šla s kamarátkami na chatu, kde sme mali wellness deň a relaxovali. Môj budúci manžel s kamarátmi mali podniknúť niečo podobné,“ zverila sa žena.

,,Partnerovi som dopredu povedala, že ak pôjde do striptízového klubu, tak si ho nevezmem, pretože mi tá predstava nie je príjemná. Keď sa vrátil z rozlúčky, prvé, čo povedal, bolo: ,,Zlatko, veľmi sa ospravedlňujem, ale chlapci ma prekvapili a vzali do striptízového klubu.“ Spýtala som sa: ,,Aha, a čo si urobil?“ On sa na mňa nemo pozeral a potom povedal: ,,Čo tým myslíš?“ A ja že: ,,A čo sa stalo, keď si im povedal, že tam ísť nemôžeš?“ A on sa na mňa pozrel a začal habkať,“ opísala sklamaná žena, ktorej snúbenec na striptíz išiel.

Povedala mu, že bude spať u sestry a že už si ho viac nechce vziať, aj keď to znamená, že príde o tisíce dolárov. ,,Snúbenec ma teraz prosí, aby som mu dala ďalšiu šancu a navrhuje párovú terapiu. Ale moja dôvera voči nemu je úplne narušená,“ smúti žena na Reddite. ,,Moja sestra si myslí, že reagujem prehnane, keďže keď mal rozlúčku so slobodou jej muž, ona sama mu najala striptérku. Ale nerozumie, že ja som si vo vzťahu nastavila iné hranice. Konkrétne o tejto vedel už 5 rokov, odkedy sme začali spolu chodiť.“

Žena sa spýtala užívateľov fóra Reddit na ich názor a chrbát jej snúbencovi nepodržali. ,,Dala si jasne najavo, že ak pôjde do stripklubu, odídeš. On sa rozhodol, že pôjde. Nebol donútený, nikto mu nedržal pri hlave pištoľ. Nemusíš ten vzťah ukončiť, ak nechceš. Ale ak by si si ho teraz vzala po tom, čo spravil, malo by to pre teba trpkú príchuť,“ myslí si jeden komentujúci. ,,Asi ho trápilo, čo si jeho kamaráti pomyslia. Ukázal, že ich názor je preňho dôležitejší ako hranice, ktoré si jasne nastavila,“ znie odkaz ďalšieho.